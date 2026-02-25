L’AIEA soutient l’ASEAN dans l’usage pacifique de l’énergie nucléaire

Le 23 février, les ambassadeurs et chefs de mission des pays membres de l’ASEAN à Vienne ont rencontré Rafael Grossi, directeur général de l’Agence internationale de l’énergie atomique (AIEA), afin d’échanger sur la coopération en matière de sûreté et de sécurité nucléaires, sur les applications nucléaires au service du développement durable, ainsi que sur plusieurs questions internationales d’intérêt commun.

>> Le gouvernement lance un plan de communication sur l’énergie nucléaire

>> La construction d’une centrale nucléaire, un projet majeur à portée stratégique

>> Le PM appelle à accélérer la mise en œuvre des projets nucléaires

Photo : VNA/CVN

Lors de la rencontre, Rafael Grossi a salué la coopération efficace, concrète et de plus en plus approfondie entre l’AIEA et l’ASEAN, notamment dans les domaines de la coopération technique, de l’utilisation de l’énergie atomique à des fins pacifiques et du soutien aux priorités de développement de chaque État membre. Il a souligné que l’ASEAN constitue une région dynamique, caractérisée par la diversité de ses niveaux de développement et de ses besoins, tout en adoptant une approche positive et constructive dans sa coopération avec l’AIEA.

Il s’est engagé à continuer de soutenir l’ASEAN sur la base du respect des priorités nationales, à renforcer les projets régionaux et à exploiter efficacement les initiatives phares. Concernant l’énergie nucléaire, selon lui, l’AIEA est prête à soutenir l’ASEAN en matière de formation, de renforcement des capacités, d’évaluations techniques et de préparation des infrastructures nucléaires, y compris par le lancement d’activités de formation régionale prévues à partir du milieu de l’année.

De leur côté, les ambassadeurs de l’ASEAN ont réaffirmé l’importance de la coopération avec l’AIEA dans des domaines clés tels que la sûreté et la sécurité nucléaires, la réponse aux incidents radiologiques et nucléaires, la sécurité du transport maritime des matières radioactives, ainsi que l’application des technologies nucléaires dans les secteurs de la santé, de l’agriculture, de la sécurité alimentaire, de la gestion des ressources en eau et de l’adaptation au changement climatique.

L’ambassadeur du Vietnam en Autriche, Vu Lê Thai Hoang, a affirmé que l’ASEAN continue de considérer le Traité sur la non-prolifération des armes nucléaires (TNP) comme un pilier du désarmement et de la non-prolifération nucléaires à l’échelle mondiale. En tant que président de la 11e Conférence d’examen du TNP, le Vietnam s’engage à assumer le rôle de coordination dans un esprit objectif, inclusif et transparent, à promouvoir le dialogue et le consensus, et à renforcer la coordination avec l’AIEA sur les questions liées à l’utilisation pacifique de l’énergie nucléaire et à la coopération technique.

Rafael Grossi s’est engagé à coopérer étroitement avec le Vietnam et à le soutenir dans l’accomplissement de ses responsabilités internationales.

Évoquant certaines questions internationales, le directeur général de l’AIEA a fait le point sur la situation liée au dossier nucléaire iranien, exprimant ses préoccupations face à l’évolution complexe de la situation actuelle, et soulignant que l’AIEA poursuit une approche active et neutre afin de soutenir la recherche de solutions viables, d’éviter toute escalade des tensions et de prévenir les risques de conflit.

VNA/CVN