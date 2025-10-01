icon search
Sûreté nucléaire à Zaporijjia : l'AIEA met en garde contre une situation insoutenable

La centrale nucléaire de Zaporijjia est confrontée à une situation intenable en matière de sûreté nucléaire après avoir été privée d'alimentation électrique extérieure pendant plus d'une semaine, a déclaré mardi 30 septembre l'agence de surveillance nucléaire de l'ONU dans un communiqué.

Photo prise le 29 mars 2023 montrant la centrale nucléaire de Zaporijjia dans le Sud de l'Ukraine. 
Photo : Xinhua/VNA/CVN

Le directeur général de l'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA), Rafael Grossi, a déclaré que l'agence était en contact avec la Russie et avec l'Ukraine afin de faciliter le rétablissement le plus rapide possible des sources d'alimentation électrique de la centrale.

Cette dernière a subi sa dixième coupure totale de ses sources d'alimentation électrique le 23 septembre, lorsque sa seule ligne électrique restante a été endommagée par des activités militaires à une distance d'environ 1,5 km.

Les générateurs diesel de secours se sont alors automatiquement mis en marche pour alimenter les systèmes de sécurité et refroidir les six réacteurs et le combustible usagé.

"Si la centrale fait actuellement face grâce à ses générateurs diesel de secours - sa dernière ligne de défense - et qu'il n'y a pas de danger immédiat tant qu'ils continuent de fonctionner, il est clair que cette situation n'est pas viable en termes de sûreté nucléaire. Aucune des deux parties n'aurait intérêt à ce qu'un accident nucléaire se produise," a averti M. Grossi.

Xinhua/VNA/CVN

