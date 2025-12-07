Affirmation du message d'un Vietnam d'indépendance, de liberté et de bonheur

La cérémonie de remise du Prix de la communication sur les droits de l'homme "Happy Vietnam 2025" (Vietnam heureux) s’est déroulée le 6 décembre sur la place Dông Kinh Nghia Thuc, à Hanoï.

>> Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur des droits de l'homme

>> Plan directeur pour la protection et la promotion des droits de l'homme

>> Contributions substantielles du Vietnam à la promotion mondiale des droits de l'homme

Organisé par le ministère de la Culture, des Sports et du Tourisme, en collaboration avec le Comité populaire de Hanoï, l’Association des artistes photographes du Vietnam et la Télévision vietnamienne, l'événement a vu la présence du vice-Premier ministre Mai Van Chinh ainsi que de nombreux représentants diplomatiques et internationaux.

Photo : VNA/CVN

S'exprimant lors de la soirée, le vice-ministre permanent de la Culture, des Sports et du Tourisme, Lê Hai Binh, a souligné que le concours avait reçu 17.000 œuvres de photos et vidéos en quatre mois, soit une augmentation de 1,7 fois par rapport à 2024. Le jury a sélectionné 36 lauréats et retenu près de 180 œuvres pour exposition. Ces créations offrent une vision authentique d'un Vietnam de paix, de dynamique et en plein essor, confortant sa 46e place mondiale sur l'échelle du bonheur.

Le Premier prix de la catégorie "Photo" a été attribué à l'œuvre Vietnam - L'ère de l'ascension de Pham Ngoc Long Thiên, et celui de la catégorie "Vidéo" à Sourires heureux de Luu Minh Khuong.

L'Agence Vietnamienne d'Information (VNA) s'est également distinguée avec un Deuxième prix et deux prix d'Encouragement. Au-delà des distinctions, la cérémonie a manifesté l'esprit de solidarité nationale par une levée de fonds via QR code destinée aux sinistrés des inondations.

L'événement s'est conclu par l'engagement "Illuminer le bonheur", réaffirmant le message d'un Vietnam d'indépendance, de liberté et de bonheur auprès de la communauté internationale.

VNA/CVN