Plan directeur pour la protection et la promotion des droits de l'homme

Ce plan vise à promouvoir la mise en œuvre des orientations et des politiques du Parti et de l'État en matière de protection et de promotion des droits de l'homme ; à assumer sérieusement la responsabilité du Vietnam dans l’exécution des recommandations acceptées lors de l’EPU, ainsi que de ses engagements internationaux en matière de droits de l'homme, en obtenant des résultats tangibles dans la défense des droits humains au Vietnam.

Il a également pour objectif de sensibiliser les autorités à tous les niveaux, les secteurs et la population à la signification, à l’importance et à la valeur des droits de l’homme, ainsi qu’à leur protection et leur promotion ; d’assurer une répartition efficace des responsabilités et une coordination entre les organismes concernés dans le processus de mise en œuvre des recommandations de l’EPU acceptées par le Vietnam ; et de créer un cadre global cohérent avec les plans des différentes agences pour l’application des recommandations dans leurs domaines respectifs.

Le plan vise aussi à soutenir la coordination, le suivi, la supervision et la rédaction de rapports sur la mise en œuvre des recommandations de l’EPU, afin de garantir de bons résultats et des progrès, de contribuer au rapport à mi-parcours et au processus d'examen du cinquième cycle du CDH ; à encourager le dialogue, la coopération internationale et la communication externe sur les droits de l’homme, ainsi qu’à solliciter le soutien de la communauté internationale dans ce processus.

Le Premier ministre a demandé que la mise en œuvre des recommandations de l’EPU soit cohérente avec les directives, les politiques, les lois et les priorités du Parti et de l’État sur les sujets concernés, en assurant la faisabilité en termes de temps et de ressources. La mise en œuvre du plan doit être économique, efficace, coordonnée et intégrée aux stratégies nationales, programmes cibles nationaux ainsi qu’aux programmes et plans de développement socio-économique. Elle doit également être unifiée et liée à l’application des traités internationaux relatifs aux droits de l’homme auxquels le Vietnam est partie.

Selon le Plan directeur, le Vietnam définit six mesures principales pour garantir la protection et la promotion des droits de l’homme, notamment : renforcement de l’État de droit et le perfectionnement des lois et institutions relatives aux droits de l’homme ; garantie des droits économiques, sociaux et culturels ; garantie des droits civils et politiques ; protection des droits des groupes vulnérables ; renforcement de l’éducation et de la sensibilisation aux droits de l’homme ; mise en œuvre des engagements internationaux en matière de droits de l’homme et renforcement de la coopération internationale dans ce domaine.

Le plan est entré en vigueur le 17 juin.

VNA/CVN