Contributions substantielles du Vietnam à la promotion mondiale des droits de l'homme

La 59 e session du Conseil des droits de l’homme des Nations unies, qui s’est tenue du 16 juin au 8 juillet, s’est conclue par l’adoption de 26 résolutions et décisions, dont deux ont été proposées et co-rédigées par des groupes restreints incluant le Vietnam.

Photo : VNA/CVN

Marquée par une forte participation des représentants des États membres, d’organisations internationales, intergouvernementales et non gouvernementales, la session a été le théâtre de nombreux débats thématiques, dialogues avec 35 procédures spéciales et mécanismes onusiens, ainsi que de consultations sur les projets de résolution. Le Conseil a adopté 26 résolutions et décisions, nommé deux titulaires dans le cadre des procédures spéciales, et finalisé les formalités d’adoption des rapports de l’Examen périodique universel (EPU) pour 14 pays dans le cadre du quatrième cycle.

La délégation vietnamienne, dirigée par l’ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission du Vietnam auprès de l’ONU, de l’OMC et d’autres organisations internationales à Genève, a participé activement à l’ensemble des activités de la session. Le 8 juillet, le Conseil a adopté par consensus deux résolutions majeures proposées par le Vietnam et ses partenaires.

La première, axée sur le changement climatique et les droits de l’homme, avec un accent particulier sur le financement climatique, a été soutenue par plus de 63 pays, fruit d’une vaste consultation et d’un vaste plaidoyer mené par la délégation du Bangladesh en collaboration avec celles du Vietnam et des Philippines.

La seconde, relative au renforcement de la coopération internationale, de l’assistance technique et du renforcement des capacités pour la protection et l’autonomisation des enfants dans l’espace numérique, a reçu l’appui de plus de 87 pays. Cette initiative a été menée par l’Arabie saoudite, en partenariat avec le Vietnam, l’Algérie, l’Azerbaïdjan, le Koweït et le Pakistan.

Engagement constant

L’implication continue du Vietnam dans la résolution annuelle sur le climat et les droits de l’homme, en tant que membre du groupe restreint depuis 2008, témoigne de son engagement constant en faveur des droits humains face aux défis climatiques. Elle illustre également sa politique étrangère proactive et responsable face aux enjeux mondiaux.

Photo : VNA/CVN

Le succès de la résolution sur la protection des enfants dans l’environnement numérique réaffirme le rôle et l’image du Vietnam sur les questions émergentes et transversales en matière de droits de l’homme, tout en mettant en lumière l’importance de la Convention des Nations Unies contre la cybercriminalité, dont la cérémonie d’ouverture à la signature se tiendra à Hanoï en octobre prochain.

Outre ces initiatives majeures, le Vietnam a contribué activement aux débats portant sur des sujets variés tels que le changement climatique, la lutte contre la traite des êtres humains, l’extrême pauvreté et l’eau potable... En collaboration avec les pays de l’ASEAN, il a co-rédigé une déclaration commune sur la transition juste dans le contexte du changement climatique.

À cette occasion, le Vietnam a organisé une exposition photographique intitulée « Vietnam – Identité, Humanisme et Intégration » à Genève, saluée par la communauté internationale. Il a également organisé un événement sur la transformation des systèmes alimentaires pour faire face au changement climatique et garantir le droit à l’alimentation, avec le co-parrainage de plusieurs autres pays, illustrant ainsi son rôle de pionnier dans la promotion des droits de l’homme dans le contexte actuel.

Tout au long de la 59e session, la délégation vietnamienne a fait preuve d’une approche proactive, constructive et responsable, apportant une contribution significative à l’élaboration des résolutions et coparrainant de nombreuses initiatives essentielles.

Ces contributions reflètent la politique constante du Vietnam en matière de promotion et de protection des droits de l’homme, fondée sur le respect de la Charte des Nations unies, du droit international et des normes universelles. Elles renforcent la position et le prestige du Vietnam en tant que membre actif et responsable du Conseil des droits de l’homme pour le mandat 2023-2025, et constituent une base solide pour sa candidature à un nouveau mandat 2026-2028.

VNA/CVN