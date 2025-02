Le Vietnam réaffirme son engagement en faveur des droits de l'homme

Mercredi 26 février, lors de la 58ᵉ session du Conseil des droits de l'homme des Nations unies, l'ambassadeur Mai Phan Dung, chef de la Mission permanente du Vietnam auprès de l'ONU, de l'OMC et d'autres organisations internationales à Genève, a souligné l'engagement du Vietnam à promouvoir et protéger les droits de l'homme.

>> Progrès dans la garantie des droits de l’homme au Vietnam

>> Le Premier ministre souligne l’importance de l'éducation aux droits de l’homme

>> Le Vietnam lance les Human Rights Media Awards pour promouvoir les droits de l'homme

Photo : VNA/CVN

Il a félicité le nouveau président du Conseil des droits de l'homme et a réaffirmé l'engagement du Vietnam à une coopération étroite. Il a rappelé que le Vietnam avait achevé en septembre 2024 son quatrième cycle de l'Examen périodique universel (EPU) et qu'il élaborait actuellement un plan d'action pour mettre en œuvre les recommandations acceptées.

En 2025, le pays mènera des dialogues sur ses rapports nationaux concernant la mise en œuvre de conventions internationales majeures relatives aux droits humains, notamment la Convention relative aux droits des personnes handicapées (CRPD), le Pacte international relatif aux droits civils et politiques (PIDCP) et la Convention sur l'élimination de toutes les formes de discrimination à l'égard des femmes (CEDEF).

Malgré les défis rencontrés, l'économie vietnamienne a enregistré une croissance de plus de 7% en 2024, tandis que le taux de pauvreté multidimensionnelle a été ramené à 1,9%. La couverture de l'assurance maladie a été étendue et la qualité de l'éducation a été améliorée. Pour 2025, le Vietnam ambitionne une croissance supérieure à 8%, posant ainsi les bases d'une expansion à deux chiffres dès 2026, contribuant à un environnement plus favorable aux droits humains. L'ambassadeur a également souligné l'engagement du Vietnam dans la lutte contre le changement climatique, avec un objectif de neutralité carbone d'ici 2050 et une transition énergétique équitable.

Lors de la 56ᵉ session du Conseil des droits de l'homme de l'ONU en 2024, le Vietnam, en collaboration avec le Bangladesh et les Philippines, a présenté une résolution annuelle sur les droits humains et le changement climatique, axée sur une transition équitable. Réaffirmant son rôle actif dans ce domaine, l'ambassadeur Mai Phan Dung a annoncé la candidature du Vietnam au Conseil des droits de l'homme pour le mandat 2026-2028, bénéficiant du soutien unanime de l'ASEAN. Il a réitéré l'engagement du Vietnam à collaborer avec ses partenaires pour promouvoir un programme global des droits de l'homme basé sur le dialogue et la coopération.

VNA/CVN