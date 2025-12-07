Inondations 2025 : vérité contre intox

Les récentes inondations historiques ont ravagé le sud du Centre, entraînant de lourdes pertes tant humaines que matérielles. À cette tragédie s’ajoute une menace sournoise : la désinformation. Le pays doit opposer vérité et résilience aux récits trompeurs.

>> Solidarité internationale avec les régions sinistrées du Vietnam

>> Une enveloppe de 150 milliards de dôngs de plus pour les provinces touchées par les inondations

>> Besoin de 6-7 milliards de dollars pour la reconstruction après les inondations

Photo : VNA/CVN

Bien qu’elle soit une loi de la nature, la catastrophe naturelle de 2025 a révélé une férocité et une imprévisibilité extrêmes. Selon le Centre national de prévisions hydrométéorologiques, les pluies torrentielles et les inondations qui ont frappé la partie méridionale du Centre du 16 au 22 novembre dernier constituent un phénomène singulier, pulvérisant tous les précédents historiques.

Les bilans provisoires des provinces sinistrées font état de pertes initiales considérables. À l’heure actuelle, le décompte s’élève à 102 morts et disparus, dont 63 dans la seule province de Dak Lak. Les dégâts matériels et de production sont également alarmants : plus de 200.000 foyers ont été submergés, 221 habitations se sont effondrées et plus de 82.000 ha de cultures vivrières et près de 3.400 têtes de bétail et de volaille ont été emportées.

L’ampleur des pertes humaines et matérielles touche des millions de Vietnamiens. Pourtant, à cette douleur s’est greffé un second fléau non moins toxique : la prolifération des rumeurs et des fausses informations.

Des forces malveillantes ont saisi ce contexte de crise pour déformer, exagérer et propager des informations sur les dommages et le sauvetage avec la vélocité d’une crue. Ces récits fallacieux visent ouvertement à semer la panique, la division et à éroder la confiance envers le Parti et l’État.

Néanmoins, la confiance et l’esprit de solidarité nationale demeurent la force motrice du Vietnam face à l’adversité. Le déluge et les manipulations seront balayés. La vérité et la résilience restent inébranlables, soutenues par l’engagement du Parti et de l’État : “Ne laisser personne de côté !”

Désinformation, autre crue dévastatrice

Photo : VNA/CVN

Pendant le paroxysme des intempéries, les plateformes sociales sont devenues le théâtre de contenus alarmants. Des témoignages, notamment à Hoà Thinh (Dak Lak), ont évoqué des “corps partout” ou des “60 morts dans des effondrements”. Une crue de rumeurs et d’exagérations, froide et insensible, déferlait alors que les populations étaient isolées par les flots boueux.

Or, les faits contredisent ces allégations. Alors que les eaux refluent et que les équipes de secours (journalistes, bénévoles) atteignent les zones les plus isolées, aucune image n’est venue confirmer ces prétendues maisons effondrées ensevelissant des dizaines de personnes, ou des familles décimées. Ces récits déformés et amplifiés, propagés à la vitesse du torrent, n’ont qu’un but sombre : attaquer le Parti et l’État et ébranler l’unité nationale.

Ces fausses informations, dif-fusées sans la moindre preuve, étaient accompagnées de critiques acerbes. Les accusations visaient directement le Parti et l’État, dénoncés comme indifférents.

Dans ce chaos, des “prophéties de catastrophes” ont émergé, alimentées par des vidéos manipulées en calomnies, cherchant à semer le doute. Certains arguments fallacieux sont allés jusqu’à impliquer absurdement les lâchers d’eau de la Chine, du Laos ou du Cambodge dans la crise.

L’objectif est limpide : créer la confusion, la peur et fracturer la solidarité, faisant croire aux citoyens qu’ils sont abandonnés. C’est la méthode la plus rapide pour briser la résilience d’une communauté.

Riposte immédiate : À Dak Lak, le Bureau de la cybersécurité de la Police provinciale a déjà identifié et sanctionné 52 comptes (Facebook, TikTok, etc.) pour la publication d’informations erronées sur la situation.

L’alerte a été rapidement lancée par le ministère de la Police dès le 23 novembre, visant la diffusion d’informations mensongères, notamment les vidéos générés par l’intelligence artificielle.

Le dudit ministère a dénoncé l’exploitation cynique de la crise : au lieu de la compassion, certains individus propagent de fausses informations pour déformer les faits et attaquer les autorités et les forces de l’ordre engagées dans le secours. Pire, certains inventent des milliers de victimes pour générer du trafic ou organiser des collectes de fonds frau-duleuses. Ces manipulations créent un brouillage infor-mationnel qui complique la situation et sème la panique, surtout chez les sinistrés.

“Ces informations se propagent très rapidement, dépassant la portée des informations officielles, affectant directement la perception des citoyens et rendant difficiles les opérations de commandement et de coordination des forces sur le terrain”, a martelé le ministère de la Police.

Une mobilisation étatique déterminée

Photo : VNA/CVN

Face aux inondations, le travail d’intervention et de secours dans le Centre s’est déroulé de manière coordonnée et résolue. Dès l’annonce de la situation météorologique extrême, les agences ont émis des dépêches continues. Les localités ont été sommées d’inspecter les points névralgiques, de préparer l’évacuation des citoyens, de vérifier les barrages et de mobiliser les forces. Lorsque la crue a atteint son pic, les délégations du gouvernement central et des autorités locales se sont immédiatement déployées sur le terrain pour diriger, coordonner et fournir les moyens humains et matériels nécessaires.

Les plus hautes instances du Parti, de l’État et du gouvernement ont suivi la situation de près. Elles ont ordonné fermement aux ministères et aux localités de mettre en œuvre rapidement les plans d’urgence et se sont rendues sans délai dans les régions les plus sinistrées afin de superviser les travaux de rétablissement, d’aide et de stabilisation de la vie des citoyens.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh, malgré un agenda international extrêmement chargé (voyage au Moyen-Orient et en Afrique, Sommet du G20 du 16 au 24 novembre), a émis de nombreuses dépêches. Mieux encore, le chef du gouvernement a présidé deux réunions d’urgence depuis l’étranger pour diriger la riposte aux intempéries.

L’État a immédiatement débloqué des fonds et des moyens massifs. À ce jour, le budget central a alloué 1.310 milliards de dôngs aux provinces sinistrées (Gia Lai, Dak Lak, Khanh Hoà et Lâm Dông).

Le ministère de la Défense a mobilisé 44.668 personnels et 2.231 véhicules. Ses équipes ont distribué 86,5 tonnes de biens de première nécessité (vêtements, eau potable, 3.000 cartons de nouilles) et déployé trois hélicoptères pour le largage d’aide humanitaire. Le ministère de la Police a engagé la totalité de ses effectifs des provinces de Hà Tinh à Lâm Dông, soit 121.548 officiers et soldats et 52.925 véhicules. Leur mission : assurer la sécurité, l’ordre et coordonner sans délai les opérations de sauvetage et de rétablissement.

L’effort financier et logistique interministériel est constant. Le ministère des Finances a immédiatement transféré 1.110 milliards de dôngs de fonds d’urgence, accompagnés d’équipements de sauvetage essentiels (bateaux rapides, gilets, générateurs...) pour les zones les plus touchées. Pour sa part, le ministère de la Santé a distribué six tonnes de produits chimiques et 150.000 comprimés de purification d’eau, ainsi que 3.000 trousses de médicaments. Il a également déployé sans délai des mesures d’assainissement et de prévention des épidémies post-inondation. En outre, le secteur de l’électricité a rétabli le courant pour plus de 920.000 personnes et continue ses efforts pour les 258.000 foyers encore touchés. Les télécoms ont activé le roaming d’urgence dès le 19 novembre dans les provinces clés pour maintenir la communication.

La solidarité nationale et internationale

Photo : VNA/CVN

Sous la direction du Politburo du Parti, les provinces et villes du pays se sont mobilisées en masse. Le secrétaire du Comité du Parti de Hô Chi Minh-Ville, Trân Luu Quang, à la tête d’une délégation municipale, a remis à Khanh Hoà une somme de 50 milliards de dôngs ainsi que plusieurs dizaines de tonnes de biens. De même, Hanoï a alloué 50 milliards de dôngs à Gia Lai, et Quang Ninh a versé 50 milliards de dôngs d’aide urgente à Lâm Dông, confirmant l’esprit d’entraide face à l’épreuve.

À l’appel du Présidium du Comité central du Front de la Patrie du Vietnam, une mobilisation inédite d’agences, d’organisations et d’unités a déferlé sur l’ensemble du pays.

Des convois d’aide traversent la nuit ; des cuisines improvisées s’animent ; les associations caritatives s’affairent à collecter, trier et emballer les colis. Chaque aide est acheminée avec soin, chaleur et utilité concrète aux sinistrés après leurs jours passés dans les eaux déchaînées.

Les médias internationaux, tout en soulignant l’ampleur de la catastrophe, ont largement reconnu les efforts résolus du gouvernement vietnamien. Le groupe allemand de médias DW a rapporté la mobilisation de l’Armée, de la Police et des forces de sécurité pour l’évacuation et l’utilisation de moyens lourds, des bateaux aux hélicoptères, pour atteindre les zones isolées. Channel News Asia (Singapour) a noté l’engagement extrême des sauveteurs, approchant chaque foyer et allant jusqu’à briser fenêtres et toits pour secourir les personnes piégées.

En parallèle des efforts nationaux, les organisations internationales et non gouvernementales ont rapidement apporté leur soutien.

La coordination entre le gouvernement vietnamien et la communauté internationale a été saluée pour sa rapidité et son efficacité, renforçant massivement l’aide aux populations sinistrées.

Cette riposte est unanimement considérée par les médias et les organisations internationales comme une preuve manifeste de la capacité du Vietnam à réagir aux catastrophes, de son esprit de solidarité et de son engagement indéfectible à protéger la sécurité des citoyens face à un changement climatique de plus en plus complexe.

Si la catastrophe menace de perdurer et que le bilan risque de s’alourdir, une chose est certaine : l’État et les forces de l’ordre s’engagent totalement, mobilisant toutes les ressources et avec la responsabilité nécessaire pour protéger la vie et les biens des citoyens. C’est la vérité, celle qui demeure inébranlable, même au milieu du déluge.

Thanh Huong - Huong Linh/CVN