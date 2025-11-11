Négociations ministérielles Vietnam - États-Unis sur l’accord commercial réciproque

Selon le ministère vietnamien de l'Industrie et du Commerce, le 10 novembre à Washington D.C., le ministre de l’Industrie et du Commerce Nguyên Hông Diên, et le représentant américain au Commerce, Jamieson Greer, ont coprésidé la huitième session ministérielle de négociations sur l’Accord bilatéral de commerce réciproque entre le Vietnam et les États-Unis.

Cette rencontre précède la session technique officielle prévue du 12 au 14 novembre à Washington D.C.

Photo : BQT/CVN

Dans une atmosphère ouverte, franche et constructive, les deux parties ont échangé sur les principales questions encore en suspens et défini les orientations pour leur règlement, tout en abordant divers sujets relatifs aux relations commerciales bilatérales.

Jamieson Greer a salué les progrès réalisés par les deux parties, notamment l’adoption d’une Déclaration conjointe sur un cadre d’accord équitable et équilibré, considérée comme une base essentielle pour accélérer le processus de négociation. Il a également apprécié l’attitude constructive et les efforts du Vietnam dans le traitement des propositions américaines.

Pour sa part, Nguyên Hông Diên a réaffirmé la volonté du Vietnam d’édifier des relations économiques et commerciales équilibrées et durables avec les États-Unis, soulignant que l’accord à venir consoliderait les relations bilatérales dans divers domaines, conformément au partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Nguyên Hông Diên et Jamieson Greer ont convenu que cette session de négociations revêt une importance particulière pour résoudre les questions en suspens, en vue de finaliser prochainement l’Accord de commerce réciproque, bénéfique tant pour le Vietnam que pour les États-Unis.

VNA/CVN