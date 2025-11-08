Nouveau chapitre dans les relations commerciales vietnamo-américaines

Les relations entre le Vietnam et les États-Unis viennent de prendre un tournant avec l’annonce d’un cadre d’accord commercial réciproque, qui vise à promouvoir les échanges équitables et à renforcer la coopération économique entre les deux pays.

>> Le Vietnam et les États-Unis s’orientent vers un accord commercial réciproque

>> Vers un accord commercial réciproque entre le Vietnam et les États-Unis

>> Vietnam - États-Unis : vers une coopération commerciale équitable et de confiance

Le 26 octobre dernier, le Vietnam et les États-Unis ont convenu de publier une Déclaration commune sur le cadre d’accord commercial réciproque à l’occasion de la participation du président américain Donald Trump et du Premier ministre vietnamien Pham Minh Chinh au 47e Sommet de l’ASEAN, organisé du 26 au 28 octobre dernier à Kuala Lumpur, en Malaisie.

Photo : VNA/CVN

Le texte reflète les résultats obtenus jusqu’à présent dans les négociations commerciales réciproques entre les deux pays et reconnaît les efforts des organes gouvernementaux et des entreprises vietnamiennes et américaines visant à tisser des relations économiques et commerciales équilibrées, stables et durables, en cohérence avec le partenariat stratégique global Vietnam - États-Unis.

Principaux axes de l’accord

Il aborde les principaux axes de l’accord commercial réciproque : les deux parties s’engagent à coopérer de manière constructive pour résoudre les préoccupations liées aux barrières non tarifaires, harmoniser les engagements en matière de commerce numérique, de services et d’investissements, discuter des questions de propriété intellectuelle, de développement durable, et renforcer la coopération afin d’améliorer la résilience des chaînes d’approvisionnement.

Dans les temps à venir, Vietnamiens et Américains poursuivront leurs discussions et leurs travaux afin d’achever l’accord commercial réciproque, équitable et équilibré, sur la base des principes d’ouverture, d’égalité, de respect de l’indépendance et de l’autonomie, des systèmes politiques, de bénéfices mutuels et de prise en compte des niveaux de développement respectifs.

Depuis la fin avril 2025, plusieurs cycles de négociations ont eu lieu à la fois aux niveaux technique et ministériel. La délégation vietnamienne était dirigée par le ministre de l’Industrie et du Commerce, Nguyên Hông Diên, avec la participation de représentants de nombreux ministères et organismes concernés. Des séances de travail, en présentiel et en ligne, ont été tenues avec le représentant au commerce des États-Unis, Jamieson Greer, et le secrétaire américain au Commerce, Howard Lutnick.

Le 1er août 2025 (heure du Vietnam), la Maison-Blanche a publié un décret présidentiel signé par Donald Trump ajustant les tarifs réciproques pour 69 pays et territoires énumérés dans l’annexe I. Selon ce document, le tarif réciproque appliqué au Vietnam est passé de 46% à 20%.

Les relations bilatérales ont beaucoup évolué depuis la levée de l’embargo en 1994, moment charnière qui a marqué le début d’une normalisation progressive du commerce et de la diplomatie. En 2001, un accord commercial bilatéral a renforcé les liens, accordant au Vietnam le statut de “nation la plus favorisée” dans le cadre de la politique commerciale des États-Unis. Ce progrès a ouvert la voie à l’adhésion du Vietnam à l’Organisation mondiale du commerce, ce qui a considérablement stimulé ses exportations vers les États-Unis et consolidé les relations entre les deux pays.

Equilibrer les intérêts

Les États-Unis sont le premier marché d’exportation du Vietnam. L’an passé, le commerce bilatéral a atteint plus de 134,6 milliards de dollars, dont 119,6 milliards d’exportations vietnamiennes. Au cours des neuf premiers mois de 2025, les échanges commerciaux bilatéraux se sont élevés à 112,8 milliards de dollars. Le textile et les chaussures figurent parmi les principaux produits envoyés aux clients américains.

Juste après la publication de ladite Déclaration commune, de grandes agences de presse internationales telles que Reuters et Bloomberg ont rapporté simultanément que le Vietnam et les États-Unis étaient parvenus à un accord-cadre pour un accord commercial réciproque, juste et équilibré, marquant une avancée significative dans les relations économiques bilatérales. Les médias internationaux ont qualifié ce texte de signal positif, reflétant les efforts visant à équilibrer les intérêts commerciaux et à renforcer les chaînes d’approvisionnement régionales.

Selon Reuters, le nouveau taux d’imposition, maintenu à 20% pour les marchandises vietnamiennes, est considéré comme nettement inférieur au taux de 46% précédemment annoncé par Washington, témoignant d’une approche plus souple et pragmatique de l’administration américaine. Outre l’accord sur le cadre tarifaire, les deux pays ont également conclu un accord de coopération pour gérer les barrières non tarifaires, créant ainsi les conditions d’une circulation plus fluide des marchandises.

Le Vietnam résoudra les problèmes liés aux licences d’importation d’équipements médicaux, simplifiera le processus d’approbation des produits pharmaceutiques et mettra pleinement en œuvre les obligations des traités interna-tionaux sur la propriété intel-lectuelle. Autre point important, selon Reuters, le pays s’est engagé à augmenter ses importations de produits américains, réduisant ainsi le déficit commercial bilatéral. Ainsi, Vietnam Airlines achètera 50 Boeing pour une valeur de plus de 8 milliards de dollars ; les entreprises vietnamiennes ont signé 20 protocoles d’accord pour l’achat de produits agricoles américains, pour une valeur totale d’environ 2,9 milliards.

Bloomberg a remarqué que l’annonce des détails du cadre commercial entre le Vietnam et les États-Unis faisait partie d’une série d’accords signés ou annoncés lors du voyage de travail du président Donald Trump en Asie du Sud-Est, montrant que Washington continuait de maintenir une politique commerciale proactive avec les partenaires régionaux.

Dans ce cadre, le Vietnam accordera un accès préférentiel au marché pour la plupart des produits industriels et agricoles américains, tandis que les États-Unis n’imposeront aucun droit de douane sur certains produits, selon un communiqué de la Maison-Blanche cité par Bloomberg. Bien que la liste des produits concernés n’ait pas été précisée, la première version de l’accord est considérée comme une étape importante pour promouvoir la libéralisation des échanges entre les deux pays.

Thê Linh/CVN