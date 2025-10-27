Vietnam - États-Unis : vers une coopération commerciale équitable et de confiance

À l’occasion du Sommet de l’ASEAN, tenu du 26 au 28 octobre à Kuala Lumpur (Malaisie), le Vietnam et les États-Unis ont publié une Déclaration conjointe sur le Cadre de l’Accord commercial réciproque, équitable et équilibré, en présence du président Donald Trump et du Premier ministre Pham Minh Chinh.

Photo : VNA/CVN

Selon le Dr.Bùi Quy Thuân, chef du Comité d’études de l’Association interrégionale des finances des zones industrielles du Vietnam (VIPFA), ce document marque une étape stratégique majeure. Il renforce les relations économiques bilatérales tout en consolidant la position du Vietnam dans les chaînes d’approvisionnement mondiales.

La Déclaration conjointe établit un cadre juridique essentiel garantissant l’équité et les avantages mutuels dans les relations économiques entre le Vietnam et les États-Unis, conformément au cadre du partenariat stratégique intégral liant les deux nations.

D’après l’analyse du Docteur Thuân, la mise en place de ce cadre offrira stabilité, confiance et visibilité aux milieux d’affaires et aux investisseurs des deux pays, créant des conditions favorables à une coopération économique durable à long terme.

Le chercheur souligne que la Déclaration oriente les relations économiques bilatérales au-delà du simple commerce de biens, ouvrant la voie à une coopération dans des domaines fondamentaux tels que la transparence du marché, la protection de la propriété intellectuelle et le développement durable.

Il considère ce texte comme le point de départ d’une collaboration élargie dans des secteurs d’avenir d’intérêt commun, notamment la haute technologie, l’énergie et l’économie numérique.

Grâce à ce cadre d’accord, les relations économiques et commerciales entre le Vietnam et les États-Unis devraient être portées à un niveau stratégique, en jetant les bases de la confiance et d’un futur accord commercial global.

Un autre aspect clé de la Déclaration concerne l’engagement des États-Unis à maintenir un taux de taxation réciproque de 20%, conformément au décret exécutif n°14257 du 2 avril 2025, tout en envisageant l’application d’un taux de 0 % pour certains produits vietnamiens figurant à l’annexe III du décret exécutif n°14356 du 5 septembre 2025, intitulé « Ajustement tarifaire potentiel pour les partenaires ayant des orientations similaires ».

Selon le Dr. Bùi Quy Thuân, cette mesure est particulièrement significative pour les produits d’exportation clés du Vietnam, car elle renforcera leur compétitivité sur le marché américain. Elle témoigne également du fait que Washington considère désormais le Vietnam comme un partenaire partageant des orientations économiques similaires, conformément au niveau du partenariat stratégique intégral entre les deux pays.

Sur le plan juridique, l’expert estime que l’inscription du Vietnam dans la catégorie des partenaires “à orientation similaire” n’est pas uniquement une faveur tarifaire, mais aussi une reconnaissance officielle des États-Unis envers le Vietnam pour son engagement en faveur d’un commerce équilibré et transparent.

Sur le plan économique, cette politique devrait consolider la position du Vietnam dans la chaîne d’approvisionnement mondiale. L’application du taux de 0 % permettra aux produits vietnamiens d’être plus compétitifs sur le marché américain, tout en attirant un afflux d’investissements directs étrangers (IDE) de haute qualité en provenance des États-Unis et d’Europe - des partenaires désireux de diversifier leurs chaînes d’approvisionnement.

Selon le Dr. Bùi Quy Thuân, la stabilité et la transparence des politiques créeront un climat de confiance pour les grands groupes internationaux souhaitant faire du Vietnam une destination d’investissement à long terme.

Commentant la portée stratégique de la Déclaration, le chercheur estime qu’elle illustre le renforcement des capacités diplomatiques économiques du Vietnam, qui a su concilier harmonieusement les intérêts nationaux et les exigences de l’intégration internationale. Ce document, selon lui, aide le Vietnam à consolider sa position dans les négociations commerciales avec les États-Unis et à démontrer sa proactivité dans la définition d’un nouveau cadre de coopération économique, adapté à son orientation de développement à l’ère de l’intégration approfondie.

L’expert souligne en outre que, par cette Déclaration, le Vietnam réaffirme son rôle de partenaire fiable et responsable au sein du système économique mondial.

Sa détermination à poursuivre les principes de transparence, de réforme institutionnelle et de respect des règles du commerce international renforce non seulement la confiance des grands partenaires comme les États-Unis, mais contribue également à améliorer la compétitivité nationale.

Enfin, dans un contexte de restructuration profonde des chaînes d’approvisionnement mondiales, le Dr. Bùi Quy Thuân estime que le Vietnam doit continuer à faire preuve d’initiative et de flexibilité pour tirer pleinement parti des opportunités offertes par cette Déclaration conjointe. Ce faisant, le pays pourra non seulement élever son statut économique international, mais aussi affirmer davantage l’image d’un Vietnam dynamique, crédible et responsable dans le nouvel ordre économique mondial.

VNA/CVN