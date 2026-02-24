Pérou : 15 personnes tuées dans l'accident d'un hélicoptère militaire dans le Sud

Quinze personnes ont été tuées, dont sept enfants, dans l'accident d'un hélicoptère Mi-17 de la Force aérienne péruvienne (FAP) dans le Sud du Pérou, a annoncé un communiqué officiel publié lundi matin 23 février.

Selon les autorités, l'épave de l'appareil a été localisée dans le district de Chala, dans la province de Caraveli, après des opérations de recherche intensives. Le contact radio avec l'hélicoptère avait été perdu dimanche après-midi.

Le communiqué a également précisé que l'engin effectuait des missions de recherche et de sauvetage, et qu'il participait aussi à des efforts de soutien aux personnes touchées par les inondations et les glissements de terrain dans la région d'Arequipa.

À bord de l'hélicoptère se trouvaient quatre membres d'équipage, un colonel de la FAP, trois femmes civiles et sept mineurs âgés de 3 à 17 ans, a encore indiqué le communiqué.

Selon les autorités, l'enquête sur les causes de l'accident est toujours en cours.

