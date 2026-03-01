l'AIEA annonce une réunion extraordinaire lundi 2 mars

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) va tenir une réunion extraordinaire lundi 2 mars à la demande de la Russie suite aux frappes militaires des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, contestant son programme nucléaire, a-t-elle annoncé samedi soir 28 février.