l'AIEA annonce une réunion extraordinaire lundi 2 mars

L'Agence internationale de l'énergie atomique (AIEA) va tenir une réunion extraordinaire lundi 2 mars à la demande de la Russie suite aux frappes militaires des États-Unis et d'Israël sur l'Iran, contestant son programme nucléaire, a-t-elle annoncé samedi soir 28 février.

Xinhua/VNA/CVN

#Iran

