États-Unis : au moins trois morts dans un accident d'avion dans le Colorado

Au moins trois personnes ont été tuées vendredi 13 février dans un accident d'avion à Steamboat Springs, dans l'État américain du Colorado, selon un rapport préliminaire du régulateur américain de l'aviation civile (FAA).

>> La présidente confirme la mort de six Mexicains dans un accident d'avion à Philadelphie

>> Un accident d'avion fait 4 morts dans le Sud des Philippines

>> Royaume-Uni : quatre morts dans un accident d'avion à l'aéroport de Southend

L'Agence américaine de sécurité des transports (NTSB) a déclaré vendredi 13 février qu'il enquêtait sur le crash d'un Epic Aircraft E1000, un avion léger monomoteur à turbopropulsion de six places.

L'avion s'est écrasé près d'Emerald Mountain vers 12h20, heure locale, dans des circonstances inconnues, ont rapporté les médias locaux.

Le shérif du comté de Routt, Doug Scherar, a déclaré que le médecin légiste s'efforçait d'identifier les victimes et d'informer leurs proches.

Xinhua/VNA/CVN