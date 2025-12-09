Viettel franchit le cap des 20.000 stations 5G avec trois semaines d’avance sur le calendrier

Le 8 décembre, le Groupe de l'industrie et des télécommunications de l'Armée (Viettel) a annoncé avoir franchi la barre des 20.000 nouvelles stations de base 5G installées au cours de l'année 2025, atteignant cet objectif avec plus de trois semaines d'avance sur les engagements pris auprès du gouvernement.

>> L’IA et la 5G ouvrent une nouvelle ère pour l’économie numérique vietnamienne

>> Hanoï vise une couverture 5G de ses parcs de haute technologie d’ici 2026

Photo : VNA/CVN

Selon les prévisions, le nombre total de stations 5G de Viettel devrait atteindre 30.000 unités d'ici le 31 décembre 2025, assurant une couverture de 90% de la superficie extérieure nationale.

Cette accélération du déploiement répond aux directives du décret gouvernemental N°88/2025/ND-CP, qui prévoit un soutien de l'État au développement des infrastructures si les opérateurs mettent en service un minimum de 20.000 stations 5G entre le 19 février et la fin de l'année 2025. Cette politique incitative vise à catalyser la transformation numérique nationale et à concrétiser les objectifs de la résolution 57-NQ/TW du Politburo, qui ambitionne de doter le Vietnam d'une infrastructure technologique moderne et d'une couverture 5G complète d'ici 2030 pour stimuler l'innovation et le développement scientifique.

Photo : VNA/CVN

D'ici la fin du mois de décembre, Viettel entend poursuivre sur sa lancée pour dépasser ses engagements initiaux en installant un total de 23.500 nouvelles stations, soit un volume près de quatre fois supérieur à celui réalisé en 2024. Grâce à ce déploiement massif, l'opérateur militaire consolidera sa position de leader avec le plus vaste réseau 5G du Vietnam, couvrant non seulement 90% des zones extérieures mais également 70% des espaces intérieurs à travers le pays, des centres urbains aux régions rurales.

Supériorité technologique

Le général de division Tao Duc Thang, président-directeur général de Viettel, a souligné que la résolution 57-NQ/TW du Politburo a insufflé une dynamique puissante au sein du groupe, affirmant que l'entreprise mobilise toutes ses ressources pour déployer rapidement cette infrastructure critique, considérée comme la base technologique indispensable à la transformation numérique efficace du gouvernement, des entreprises et des citoyens.

Photo : VNA/CVN

Outre l'étendue de sa couverture, le réseau 5G de Viettel se distingue par sa supériorité technologique, étant le seul opérateur au Vietnam à déployer la 5G SA (Standalone). Cette architecture de réseau autonome, où l'intégralité des composants, du cœur de réseau aux équipements radio, appartient à la génération 5G, permet d'atteindre des débits théoriques de 10 Gbps et des vitesses réelles en conditions d'utilisation 15 à 20 fois supérieures à la 4G.

Viettel a par ailleurs réussi à intégrer à grande échelle son propre écosystème technologique, fruit de sa recherche et développement, comprenant les stations gNodeB, le système de cœur de réseau 5GC et la plateforme de recharge numérique vOCS 4.0, confirmant ainsi sa maîtrise des hautes technologies.

VNA/CVN