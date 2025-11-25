L’IA et la 5G ouvrent une nouvelle ère pour l’économie numérique vietnamienne

Un atelier intitulé "Dynamiser la croissance de l’économie numérique à l’ère du numérique" s’est tenu mardi 25 novmbre à Hanoï, avec au menu le rôle de l’intégration de l’IA et de la 5G dans la prochaine phase d’expansion de l’économie numérique du Vietnam.

Organisé par le journal Tài chinh - Dâu tu (Finance - Investment), cet événement a réuni des décideurs politiques, des représentants d’organisations internationales et des chefs d’entreprise.

Les discussions ont porté sur les nouveaux moteurs de la croissance de l’économie numérique vietnamienne, la convergence transformatrice de la 5G et de l’IA dans tous les secteurs, et les opportunités pour le Vietnam de tirer parti de cette révolution technologique afin d’élargir son champ de développement.

Dans son discours d’ouverture, Pham Van Hoành, rédacteur en chef du journal Tài chinh - Dâu tu, a souligné que 2025 marque un tournant décisif, ouvrant une nouvelle ère de croissance nationale. Le Vietnam, a-t-il noté, se voit offrir une occasion historique de franchir un cap et de devenir un pays développé.

Le Vietnam considère la science et la technologie, l’innovation et la transformation numérique comme des moteurs essentiels pour sortir du piège du revenu intermédiaire et accéder au statut de pays à revenu élevé. À l’ère de l’IA, du big data et de l’économie numérique, le savoir et la technologie sont devenus les ressources de production les plus cruciales du pays.

La convergence de la 5G et de l’IA émerge comme une tendance mondiale, constituant le socle de l’innovation dans des domaines tels que l’industrie intelligente, l’agriculture de haute technologie et la logistique - des secteurs appelés à accélérer la croissance de l’économie numérique.

"Nous assistons à des bouleversements mondiaux sans précédent, qu’il s’agisse de géopolitique, de géoéconomie, de concurrence stratégique, de percées technologiques ou de défis tels que le changement climatique et la sécurité énergétique. Cette dynamique présente à la fois des opportunités et des risques pour toutes les nations", a déclaré Pham Van Hoành.

Malgré des progrès notables dans l’économie numérique vietnamienne, d’importants défis subsistent. Une coordination efficace entre les agences gouvernementales et le monde des affaires est essentielle pour atteindre les objectifs nationaux.

L’atelier visait donc à examiner le parcours de transformation numérique du Vietnam, à évaluer les nouveaux moteurs de croissance et les tendances du marché, et à identifier les nouvelles opportunités de développement pour les industries et les entreprises, a-t-il souligné.

Avec la participation de décideurs politiques et d’entreprises nationales et internationales, cet événement sert de plateforme de dialogue entre les agences étatiques et les entreprises, facilitant les opportunités d’investissement et formulant des recommandations pratiques aux parties prenantes.

Le Vietnam a publié sa première Stratégie nationale pour l’IA en 2021, actuellement en cours de mise à jour. D’ici la fin de l’année, une Stratégie actualisée pour l’IA et une Loi sur l’IA sont attendues, témoignant non seulement d’un cadre juridique, mais aussi d’une vision nationale où l’IA devient une "infrastructure intellectuelle" fondamentale, au service des citoyens, garantissant un développement durable et renforçant la compétitivité nationale.

Pour accélérer davantage l’économie numérique, le Vietnam a adopté quatre résolutions stratégiques de percée. Ces "quatre piliers" sont axés sur la politique scientifique et technologique, l’intégration internationale, la réforme du système juridique et le développement du secteur privé, ouvrant ainsi de nouvelles perspectives pour une croissance robuste du marché et des entreprises.

Ensemble, ces fondements institutionnels constituent un puissant moteur du progrès du Vietnam dans cette nouvelle ère, soutenant sa vision de devenir un pays développé à revenu élevé d’ici 2045.

