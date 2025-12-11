Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes en forte hausse



Les exportations vietnamiennes de fruits et légumes connaissent cette année un rebond spectaculaire, dépassant les attentes après une période de ralentissement. Plusieurs marchés exigeants enregistrent désormais une croissance à deux chiffres.

Selon le Département des importations et des exportations (relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce), la valeur des exportations s’élève à 7,05 milliards de dollars sur les dix premiers mois de l’année, soit une progression de 14,6% par rapport à la même période de 2024.

Les États-Unis, moteur principal de la croissance

Parmi les marchés les plus dynamiques, les États-Unis se distinguent avec une hausse impressionnante. De janvier à octobre, les exportations vietnamiennes y ont atteint 454,5 millions de dollars en hausse de 58,3% sur un an. Pour le seul mois d’octobre, le chiffre a progressé de 46,6% en glissement annuel. La demande américaine pour les fruits tropicaux - banane, mangue, ananas et durian surgelé - ne cesse de croître.

La République de Corée a importé pour 264,1 millions de dollars de fruits et légumes vietnamiens sur dix mois (+18,1%). Outre le durian, la mangue et la noix de coco, la demande se porte particulièrement sur les produits semi-transformés (fruits prédécoupés et conditionnés), adaptés à la distribution moderne. Cette tendance marque une montée en gamme de l’offre vietnamienne.

Après une période de restrictions, Taïwan (Chine) connaît également un fort rebond : 148,2 millions de dollars sur dix mois (+12,1%). Les consommateurs y privilégient les produits sains et abordables, tels que bananes, melons et mangues vietnamiens. Hong Kong affiche pour sa part une hausse de 54,5%.

Aux Pays-Bas, les exportations ont progressé de 31,8% en octobre. Sur les dix premiers mois de l’année, ce marché affiche une hausse cumulée de 43,7%, confirmant son rôle de plateforme de redistribution au sein de l’UE. Le Royaume-Uni (+50,8%), l’Allemagne (+54,5%) et l’Australie (+29,6%) enregistrent également des progressions marquées.

Parmi les marchés émergents, les Émirats arabes unis se démarquent particulièrement : 97,4 millions de dollars sur dix mois (+51,8%). La demande croissante du Moyen-Orient pour des produits frais et haut de gamme ouvre des perspectives durables pour les fruits tropicaux vietnamiens.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce estime que cette dynamique solide dans 10 mois permet d’envisager sereinement l’atteinte de l’objectif annuel : 8,5 milliards de dollars d’exportations de fruits et légumes.

