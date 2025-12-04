Hanoï vise une couverture 5G de ses parcs de haute technologie d’ici 2026

D’ici fin 2026, toutes les zones de haute technologie, les parcs industriels et les clusters industriels de Hanoï disposeront d’au moins une station de base 5G.

La capitale a publié le Plan n°310/KH-UBND relatif au développement des infrastructures 5G et de l’Internet des objets (IoT) dans les zones de haute technologie, les parcs industriels et les clusters industriels de la ville à l’horizon 2030.

En conséquence, d’ici 2026, au moins deux projets pilotes d’investissement dans les applications 5G et IoT pour la gestion intelligente des usines seront mis en œuvre dans ces zones.

D’ici 2030, la ville déploiera et achèvera le système Internet par fibre optique XGS-PON de nouvelle génération et son infrastructure de transmission, permettant des débits de transmission symétriques de 10 gigabits par seconde (10 Gbps) en téléchargement et en envoi.

L’ensemble des zones de haute technologie et des parcs industriels utiliseront un logiciel de gestion intelligente des infrastructures urbaines basé sur les plateformes 5G ou IoT.

Un écosystème IoT industriel complet sera mis en place afin de promouvoir l’innovation et de standardiser les solutions dans les zones de haute technologie et les parcs industriels.

Moteurs de l’essor industriel de Hanoï

Selon les statistiques du Comité de gestion des parcs de haute technologie et industriels et de Hanoi (HHTIP), ces parcs ont drainé 125 millions de dollars d’investissements au premier semestre de cette année.

À ce jour, ils ont attiré 844 projets, dont 110 dans les parcs de haute technologie, pour un montant total de 13,75 milliards de dollars. Sur ce montant, 5 milliards de dollars ont été investis dans le parc de haute technologie de Hoà Lac.

Pour le second semestre, le HHTIP prévoit d’intensifier ses efforts de promotion des investissements afin d’atteindre son objectif de 450 millions de dollars d’investissements dans les parcs de haute technologie et industriels.

Le montant cumulé pour la période 2021-2025 devrait atteindre environ 2,5 milliards de dollars, soit une hausse de 40% par rapport à la période 2016-2020.

Actuellement, la ville compte 10 parcs de haute technologie et industriels opérationnels, couvrant environ 1.348 ha. La plupart des zones affichent un taux d’occupation proche de 100%, ne laissant quasiment aucun terrain vacant.

En 2024, l’investissement total dans les zones industrielles a atteint 768 millions de dollars, dont la moitié provenait d’investissements directs étrangers, soit une augmentation de 28% par rapport à l’année précédente.

Outre le parc de haute technologie de Hoà Lac, le nouveau parc de haute technologie de biotechnologie de Hanoï est en cours de développement. Couvrant environ 199 ha et représentant un investissement de 250 millions de dollars, il vise à attirer des investisseurs dans les secteurs de la biotechnologie, de l’automatisation, des nouveaux matériaux et des technologies de l’information.

Travaux destinés à libérer des terrains devraient être achevés cette année.

