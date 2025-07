À la découverte de la gastronomie vietnamienne au bâtiment le plus haut du pays

Ce lieu allie une vue panoramique spectaculaire sur la mégapole du Sud à une cuisine raffinée mêlant tradition vietnamienne et influences asiatiques et européennes, avec des spécialités comme le phở sauté au bœuf Wagyu A4 Satsuma et des plats locaux typiques tels que du bún chả (vermicelles de riz au porc grillé et aux herbes fraîches), du bún thịt nướng (vermicelles au porc grillé) ou encore des bánh mì (sandwichs) de Saigon…

Tous sont des plats à la fois familiers et créatifs, marqués par une forte identité vietnamienne mais réinterprétés de manière moderne pour s’adapter aux goûts contemporains.

Ce restaurant de luxe promet une immersion authentique dans les saveurs emblématiques du pays, parfaite pour les moments spéciaux ou un repas convivial en famille ou entre amis.

Texte : Hồng Đạt - Hoàng Phuong/CVN

Photos : Hồng Đạt/CVN