Faire de Hanoï une capitale gastronomique reconnue à l'international

Dotée d'un trésor culinaire diversifié et abondant, la capitale vietnamienne a fait de la gastronomie un secteur clé de ses industries culturelles.

>> Les arômes du Vietnam : une arme de séduction culturelle

>> Faire rayonner la cuisine vietnamienne en Belgique

>> Faire rayonner la gastronomie vietnamienne à l’international

Photo : VNA/CVN

Un large éventail de choix

Choisir un circuit gastronomique à Hanoï est un défi en soi, tant l’offre est vaste. Prenons l’exemple du "phở", l’un des plats emblématiques de la cuisine hanoïenne : il existe deux principales variantes, le "phở bò" (au bœuf) et le "phở gà " (au poulet). Rien que dans l’arrondissement de Hoàn Kiêm, on trouve une multitude de marques renommées telles que "Phở Lý Quốc Sư ", " Phở Thìn", "Phở Sướng", "Phở Ấu Triệu", etc.

Alors que certaines localités ne disposent que de quelques rues dédiées à la gastronomie, Hanoï en compte un grand nombre. Parmi elles, trois rues sont particulièrement organisées de manière professionnelle : Tông Duy Tân (arrondissement de Hoàn Kiêm), Dao Ngoc - Ngu Xa (arrondissement de Ba Dinh), et Nguyên Van Tuyêt (arrondissement de Dông Da). En parallèle, plusieurs rues et ruelles culinaires se sont formées naturellement, notamment Phât Lôc, Dông Xuân et Tràng Tien (arrondissement de Hoàn Kiêm).

Ce riche patrimoine culinaire découle d’un héritage millénaire, renforcé par le rôle de Hanoï en tant que centre d’échanges culturels, tant au niveau national qu’international.

En 2024, le site spécialisé Tripadvisor a classé Hanoï parmi les 15 villes ayant la gastronomie la plus attrayante au monde. La même année, les World Culinary Awards ont honoré Hanoï dans deux catégories : Meilleure ville gastronomique du monde et Meilleure ville gastronomique d’Asie.

Un secteur clé des industries culturelles

Selon la Stratégie de développement des industries culturelles du Vietnam à l’horizon 2020, avec vision jusqu’en 2030, approuvée par le Premier ministre en 2016, les industries culturelles regroupent 12 secteurs.

Cependant, dans la Résolution sur le développement des industries culturelles à l’horizon 2025, avec vision jusqu’en 2030 et orientation jusqu’en 2045, le Comité du Parti de Hanoï a décidé d’ajouter la gastronomie comme 13ᵉ secteur des industries culturelles de la ville.

Photo : VNA/CVN

Des stratégies proposées par des experts

Le Comité populaire de l'arrondissement de Hoàn Kiêm a récemment lancé la rénovation de la rue gastronomique Tông Duy Tân, incluant des améliorations infrastructurelles. Depuis août 2024, il a lancé l'application "Ẩm thực Hoàn Kiếm" (Gastronomie de Hoàn Kiêm) sur iOS et Android, facilitant la recherche et la commande de plats ou la réservation de tables.

Pour promouvoir sa gastronomie, Hanoï organise annuellement des événements tels que le Festival du lotus de Tây Hô, le Festival de la culture et de la gastronomie de Hanoï, et le Festival des cadeaux touristiques de Hanoï.

Selon la Docteure Dang Phuong Anh, de la Faculté de tourisme de l'Université des sciences sociales et humaines de Hanoï, la promotion de la gastronomie de Hanoï devrait intégrer l'espace culturel et l'interaction entre consommateurs et artisans culinaires.

De son côté, la Professeure associée et Docteure Nguyên Thi Anh Quyên, de l’Université de la culture de Hanoï, suggère que la ville élabore une stratégie plus précise pour intégrer le développement de la culture gastronomique dans les industries culturelles, afin de fournir un cadre clair aux localités pour leur mise en œuvre.

VNA/CVN