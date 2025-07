France - Vietnam : un partenariat ancré dans la confiance et l'innovation

À l'occasion de la Fête nationale française, l'ambassadeur de France au Vietnam, Olivier Brochet, a accordé à la presse vietnamienne une interview exclusive, où le diplomate dresse le bilan d'une relation franco-vietnamienne en pleine effervescence, marquée par l'amitié, la confiance et un partenariat stratégique global renforcé, avec des avancées notables en innovation, économie, énergie et éducation.

La célébration du 14 juillet à l'ambassade de France à Hanoï sera cette année "plus que jamais placée sous le signe de l'amitié, de la coopération, du partenariat entre la France et le Vietnam pour affronter ensemble tous les défis", a affirmé l’ambassadeur Olivier Brochet lors d'une rencontre avec la presse vietnamienne tenue le 11 juillet à Hanoï. Il s'agit de l'un des plus grands événements de l'ambassade, réunissant les Français et les Vietnamiens autour d'un moment à la fois solennel et convivial.

Cette année, la communauté française de Hanoï sera à nouveau accueillie aux côtés des invités de marque vietnamiens, issus de la communauté diplomatique, des partenaires des grandes entreprises et des administrations vietnamiennes. Partout dans le monde, cette fête est célébrée, et ici à Hanoï, elle revêt "une dimension toute particulière cette année autour de l'amitié", a insisté le diplomate.

L'ambassadeur Brochet qualifie la dynamique de la relation franco-vietnamienne d'"exceptionnelle et positive", reposant sur trois piliers : l'amitié, le partenariat et la confiance.

L'amitié est "une des caractéristiques fortes de cette relation", marquée par une longue histoire partagée, "avec ses hauts et ses bas", ce qui en fait une relation unique à laquelle les deux pays sont attachés. Cela se manifeste par la capacité à "regarder sereinement le passé", y compris ses instants les plus tragiques, comme l'a démontré la visite du ministre français des Armées, Sébastien Lecornu, à Diên Biên Phu en mai 2024 pour le 70e anniversaire de la bataille.

De plus, lors de sa visite officielle au Vietnam en 2025, le président Macron et le secrétaire général Tô Lâm ont planté ensemble un arbre de l'amitié dans le parc de la présidence de la république, près du mausolée de Hô Chi Minh, là où l’Oncle Hô a proclamé l'indépendance du pays il y a 80 ans. Ceci est "l'une des grandes manifestations du caractère exceptionnel de cette relation".

Le deuxième terme est le partenariat stratégique global, dont "l'acquis majeur a été le déplacement de M. Tô Lâm à Paris en octobre dernier". Les deux pays ont travaillé activement pendant huit mois pour aboutir, lors de la visite du président Macron, à "un très grand nombre d'accords", constituant la première traduction de ce partenariat. Plus concrètement, "une trentaine d'accords" ont été signés, couvrant un large spectre de la relation bilatérale et visant à renforcer le partenariat stratégique global dans toutes ses dimensions. Cela inclut des questions de souveraineté, avec une lettre d'intention signée entre les ministres de la Défense, un partenariat pour le développement durable du Vietnam, notamment sur les questions de transition énergétique et de développement des transports ferroviaires, ainsi qu'un partenariat dans l'innovation, en particulier dans la santé et la recherche, avec un accord intergouvernemental. Un accord important a également été signé entre l'Agence française de développement (AFD) et la Compagnie générale nationale de transmission d’électricité (EVNNPT), "le premier accord Jet-P au Vietnam", ouvrant la voie à de nombreux autres accords essentiels pour accompagner le Vietnam dans sa transition énergétique et la réalisation de ses engagements pour la neutralité carbone en 2050.

Le troisième terme caractérisant le développement des relations est la confiance. La décision du président français de "commencer son voyage en Asie du Sud-Est par le Vietnam" témoigne de cette relation spécifique et de la volonté d'exposer aux interlocuteurs vietnamiens les analyses sur l'évolution de la situation internationale et la volonté de travailler "en toute confiance". Cela s'est traduit par une "qualité exceptionnelle des échanges" avec les hauts interlocuteurs vietnamiens pour identifier comment les deux pays peuvent "mieux contribuer à la stabilité internationale, à la paix, à la défense du droit international et à la régulation de l'ordre international".

L’ambassadeur de France a mis en relief que l'innovation est un domaine clairement "au cœur du partenariat stratégique global", mentionné dans les déclarations conjointes franco-vietnamiennes d'octobre et de mai. Le Vietnam a fait de l'innovation, de l'investissement dans la recherche et la formation "un axe très fort de son développement". La France, de son côté, souhaite "mettre ses capacités à disposition du Vietnam" pour l'accompagner dans cette voie.

M. Brochet a rappelé trois symboles qui illustrent cet engagement commun autour de l'innovation. Premièrement, lors de la visite du président Macron, un accord intergouvernemental sur la recherche a été signé, visant notamment à renforcer les échanges et la coopération entre les laboratoires de recherche et les universités, et à favoriser les échanges de chercheurs.

Deuxièmement, les entreprises françaises s'engagent à apporter non seulement "le meilleur de la technologie existante en France", mais également "une grande part de transferts de compétences, de formations et de transferts de technologies". Tous les projets en cours de développement ou à venir, que ce soit dans l'aéronautique, l'intelligence artificielle, la santé ou d'autres domaines, incluent une composante de transfert de compétences et de formations pour soutenir le développement du Vietnam.

Troisièmement, la formation des jeunes Vietnamiens est un axe majeur. Le président Macron a prononcé un discours à l'Université des sciences et techniques de Hanoï (USTH), une université franco-vietnamienne, soulignant la volonté de développer l'USTH, le Centre franco-vietnamien de gestion (CFVG) et le programme de formation des ingénieurs d'excellence (PFIEV). L'USTH connaît un "développement rapide, tant quantitatif que qualitatif", avec davantage de diplômes répondant aux besoins du pays et un plus grand nombre de masters, diplômes d'ingénieurs et doctorats. La France encourage également les jeunes Vietnamiens à venir étudier en France, offrant "de nombreuses bourses (trois millions d'euros par an)", ce qui fait du Vietnam "le troisième pays bénéficiaire du système de bourses françaises". Même sans bourse, étudier en France est abordable car les études sont largement subventionnées par l'État, offrant un niveau international d'excellence.

Pour mettre en valeur cette dynamique et le potentiel offert aux jeunes et entreprises vietnamiennes, "une année d'innovation a été lancée", à l'occasion d'un sommet de la French Tech déroulé en mai 2025, toujours dans le cadre de la visite du président Macron au Vietnam. Tout au long de l'année 2025 jusqu'à fin 2026, de nombreux événements seront organisés en partenariat avec le National Innovation Center (Centre national d’innovation) pour mieux faire connaître l'offre de coopération française en la matière.

Dans un contexte de tensions commerciales mondiales, le Vietnam possède un atout majeur : "un accord de libre-échange (ALE) en vigueur avec l'Union Européenne (UE) depuis plusieurs années", ce qui en fait l'un des rares pays de la région à en disposer. Cet Accord de libre-échange entre le Vietnam et l'UE (EVFTA) est , selon M. Brochet, "très important pour le Vietnam comme pour l'Union Européenne", car c'est un "accord juste, équilibré et qui offre de la prévisibilité sur l'évolution des relations commerciales". La France souhaite que cet accord soit "bien reconnu comme favorable à la relation entre le Vietnam et l'Europe, qu'il ne soit pas compromis par d'autres accords, et qu'il soit appliqué de façon complète par les deux parties". L’EVFTA a permis une hausse régulière des échanges commerciaux entre le Vietnam et l'Union européenne, largement au bénéfice du Vietnam.

La croissance économique du Vietnam, avec près de 13% et plus de 5,4 milliards de dollars de chiffre d'affaires commercial bilatéral en 2024, est saluée par la France, et ce, "au bénéfice des deux parties". Bien qu'il y ait "un déficit pour la France dans le commerce bilatéral", les exportations françaises vers le Vietnam augmentent, tout comme les exportations vietnamiennes vers la France. L'objectif est de poursuivre cette dynamique pour un "rééquilibrage progressif". L'ambassadeur est confiant pour l'avenir des exportations françaises vers le Vietnam, au regard des grands secteurs porteurs.

Premièrement, l'aéronautique est un secteur clé. L'année 2025 a été marquée par de très grands contrats passés avec Airbus par Vietjet, incluant 20 A330 néos lors de la visite du président de la République, et 100 A320 et A321 commandés lors du salon du Bourget. Ces livraisons s'étaleront sur 10 à 15 ans, contribuant aux exportations françaises vers le Vietnam.

Deuxièmement, la santé est un secteur d'exportation français très important, parfois le premier. Ce domaine connaît un "développement considérable" grâce à une industrie française solide et reconnue internationalement, et aux besoins croissants de la population vietnamienne qui accorde plus d'importance aux questions de santé. La France considère le Vietnam non seulement comme un marché mais aussi comme un "partenaire stratégique". Un accord très important a été signé entre Sanofi et VNVC pour "la construction d'une grande usine près de Hô Chi Minh-Ville", qui permettra au Vietnam de développer la production de vaccins.

Troisièmement, l'agroalimentaire constitue un grand pilier des échanges. Les échanges sont croissants pour répondre à la nouvelle demande de la population vietnamienne, notamment de la classe moyenne. Pour toutes ces raisons, le commerce bilatéral est "appelé à continuer de se développer" dans les prochaines années.

L'engagement du Vietnam vers une neutralité carbone en 2050 est un "engagement très important" que la France salue, tout en reconnaissant sa complexité, car le Vietnam souhaite légitimement poursuivre un développement économique rapide tout en menant le combat de la décarbonation. La France, avec ses partenaires de l'UE, est "pleinement engagée aux côtés du Vietnam" pour l'aider à atteindre ses objectifs.

La question de l'accompagnement dans la transition énergétique est "au cœur du partenariat stratégique global" et a été très importante lors des échanges de la visite du président Macron au Vietnam. Le chef de l’État français a notamment eu une réunion avec les acteurs vietnamiens politiques et économiques en charge de ces questions, centrées sur le développement du programme nucléaire vietnamien, mais pas seulement. Des entreprises françaises comme EDF, Air Liquide et Hydrogène de France, entre autres, étaient présentes avec des solutions technologiques et la volonté d'investir aux côtés de partenaires vietnamiens.

Dans le domaine particulier du nucléaire, pour lequel la France est reconnue, "un MoU (Memorandum of Understanding) a été signé" à cette occasion. Depuis, les échanges, les contacts et le dialogue se poursuivent pour "bien comprendre les besoins du Vietnam" et la manière dont la France peut y répondre, sachant que ces besoins sont considérables, allant de la formation des ressources humaines à la mise en place d'une réglementation adaptée et d'autorités de sécurité nucléaire, jusqu'aux projets industriels et aux questions de traitement du combustible.

S’agissant des transports durables, depuis plusieurs mois, "des échanges très réguliers ont lieu au niveau institutionnel" entre la SNCF et Vietnam Railways, qui ont signé un accord de coopération et d'accompagnement. Le Premier ministre Pham Minh Chinh s'est rendu au siège de la SNCF en juin dernier, où il a eu des échanges importants avec le Pdg de la SNCF pour mieux comprendre l'offre de coopération des chemins de fer et des entreprises françaises, et a invité à poursuivre les discussions. L'écosystème français dans le ferroviaire est "en ordre de marche" pour comprendre les besoins, identifier les possibilités de conseil, suivre les appels d'offres et candidater, marquant ainsi le lancement du mouvement.

La vaste réforme administrative engagée par le Vietnam est perçue par les observateurs étrangers comme "très impressionnante", tant par son ampleur que par son rythme et ses premiers résultats, que ce soit au niveau des administrations centrales ou des provinces. L'ambassadeur a pu constater "l'ampleur des tâches et la volonté des équipes de les réaliser dans les délais impartis", félicitant tous les acteurs de cette évolution importante.

Les objectifs fixés par le secrétaire général en termes de débureaucratisation et d'accélération des processus de décision sont clairs. La France, ainsi que les ambassades partenaires et les entreprises étrangères, "espèrent voir très vite les premiers résultats concrets de cette transformation", ce qui permettra, "sans aucun doute, un renforcement de la coopération et des échanges entre la France et le Vietnam".

La France se déclare "entièrement disponible" pour continuer à apporter son soutien aux administrations vietnamiennes, tant au niveau central que local, pour les aider dans leur processus de transformation et la formation des ressources humaines. Des partenariats importants existent déjà, comme celui avec l'Académie nationale de politique Hô Chi Minh, et la France "espère continuer d'accueillir un assez grand nombre de fonctionnaires et de hauts fonctionnaires vietnamiens dans des formations en France" à l'Institut national du service public (INSP) ou dans d'autres grandes écoles de l'administration française pour "être dans l'échange et dans la transmission d'un certain nombre de compétences ou simplement d'expériences" que la France a aussi de la transformation de l'administration. C'est "ça aussi que nous mettons sous le terme d'un partenariat stratégique global et de confiance entre nos deux pays".

