Jeunesse créative, culture rayonnante

La diplomatie culturelle occupe une place essentielle dans la politique extérieure du pays. Elle contribue à établir des passerelles entre nations, favoriser la compréhension mutuelle et élargir les collaborations internationales. Elle participe ainsi à son positionnement sur la scène mondiale tout en rapprochant son identité des publics étrangers.

Dans ce contexte, les jeunes vietnamiens jouent un rôle crucial en valorisant leur culture via les réseaux sociaux. "La tendance chez les jeunes, notamment les influenceurs, à partager l’image du pays - son peuple, ses coutumes, ses récits - sur les réseaux sociaux est aujourd’hui particulièrement dynamique. Des formats courts, des visuels puissants et des créations mêlant héritage et esthétiques contemporaines captivent un public toujours plus large, local comme mondial", indique Ta Quang Dông, vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme.

Les clips musicaux Bông bông bang bang du groupe 365, Nơi này có anh (Cet endroit t’appartient) de Son Tùng M-TP, ou encore Bac Bling de Hoà Minzy enregistrent des audiences vertigineuses. Ce dernier dépasse les 100 millions de vues sur YouTube en un mois à peine après son lancement, devenant parmi les plus populaires de la plateforme. Ces contenus contribuent à renouveler les récits nationaux auprès d’une audience connectée, friande de formats spontanés et accessibles.

Influence numérique et scènes émergentes

"Pour élargir le vivier d’ambassadeurs artistiques bénévoles, le pays devrait adapter son cadre réglementaire : protection des droits d’auteur, incitations à la création, appui financier, renforcement de la coopération internationale", suggère le vice-ministre.

En 2024, plus de 50 concerts ont été organisés, de la scène intimiste aux grands événements fédérateurs, réunissant des artistes de tous horizons. Certains ont réuni jusqu’à 40.000 spectateurs, traduisant un engouement marqué pour les expressions actuelles. Le dynamisme de la scène musicale illustre un nouvel écosystème de production, mêlant indépendance artistique et professionnalisation accrue.

Parmi les plus emblématiques : "Anh trai +say hi+" (Les frères disent Bonjour) à Hanoï, et "Anh trai vượt ngàn chông gai" (Call Me by Fire - Appelle-moi par le feu) à Hung Yên (Nord). Ces spectacles ont rassemblé chacun près de 100.000 personnes. Le premier a touché, selon les estimations, plus de 18 milliards d’auditeurs et de spectateurs à l’échelle mondiale au 15 mai 2025.

Une vitrine identitaire et touristique

"Leur succès vient de cette capacité à conjuguer divertissement et contenu inspirant autour de la famille, de l’amour et des racines, entre traditions réinventées et scénographie novatrice. Costumes, lumières, narration… tout concourt à une expérience immersive. Grâce à YouTube, TikTok ou Threads avec des centaines de millions d’abonnés, les places s’arrachent dès l’ouverture de la billetterie", analyse-t-il.

Ces manifestations artistiques contribuent à forger l’image du pays en tant que destination singulière. Elles façonnent des marques territoriales fortes, tout en offrant aux jeunes générations - locales ou issues de la diaspora - une opportunité de renouer avec leurs racines. Elles créent aussi un espace de dialogue interculturel entre les créateurs et un public international curieux de diversité.

Le pays bénéficie de plus de 60 reconnaissances de l’UNESCO pour ses traditions, savoir-faires et célébrations. Il a notamment été le premier à faire transférer le hát xoan (chant printanier) de la province de Phú Tho d’une liste nécessitant une sauvegarde urgente à la "Liste représentative du patrimoine culturel immatériel de l’humanité" en 2017. Signe d’un engagement actif pour la préservation de ses trésors vivants.

Chaque année, une trentaine d’équipes de tournage et de médias internationaux (BBC, CNN, NHK, KBS...) choisissent le Vietnam pour leurs reportages et documentaires. L’accueil de ces projets est facilité par des partenariats avec des studios locaux ou des fonds étrangers. Le pays devient ainsi une "scène naturelle" de narration, capable de valoriser à la fois son authenticité et sa modernité.

Des leviers pour accroître la visibilité

Pour élargir la visibilité des œuvres locales à l’étranger, plusieurs axes d’action sont explorés : intensification des collaborations avec les institutions, mécènes et investisseurs internationaux ; conception de formats artistiques emblématiques ancrés dans les spécificités locales ; participation stratégique aux grands rendez-vous culturels mondiaux (Oscars, Cannes, Biennale de Venise, Expositions universelles…).

Des dispositifs de soutien visent également à permettre aux artistes de se produire à l’étranger et à favoriser leur intégration dans les réseaux internationaux. Ce mouvement s’inscrit dans une logique de diplomatie créative, mêlant rayonnement, circulation des talents et affirmation d’une identité plurielle.

La formation est un pilier de cette stratégie : bourses dédiées aux jeunes créatifs, accès élargi aux ressources pour les diasporas, repérage de talents à l’étranger pour enrichir l’écosystème national.

Il ne s’agit plus seulement de produire, mais d’interagir. La diffusion, le dialogue et l’engagement auprès des jeunes publics - locaux ou globaux - deviennent essentiels. Campagnes ciblées, plateformes numériques mieux pensées, communication agile : l’approche change d’échelle.

La montée en puissance des événements d’envergure dans le pays, combinée à l’expansion du réseau des centres culturels du Vietnam à l’étranger, contribuera à ancrer cette nouvelle dynamique. Elle participe à une stratégie cohérente d’ouverture, d’échange et de transmission entre générations et continents. Cette dynamique affirmée reflète une volonté commune de faire vibrer l’identité nationale sur la scène mondiale.

