Transition numérique : défis juridiques et stratégiques

À l’heure de la révolution numérique, le Vietnam fait du digital et de l’innovation des priorités nationales. Pour réussir ce virage stratégique, il mise sur un cadre juridique renforcé et une meilleure articulation des politiques, avec l’ambition de franchir un nouveau palier de développement.

Dans le contexte de la 4e révolution indus-trielle mondiale, l’innovation et la transition digitale ne sont plus un choix, mais une nécessité pour les nations souhaitant progresser sur le plan socio-économique. La mise en œuvre des grandes orientations du pays - en particulier la Résolution N°57 du Politburo du Parti sur les percées en matière de science, de technologie, d’innovation et de transition numérique - à travers des actions concrètes et un cadre juridique adapté, constitue un levier stratégique pour refonder en profondeur l’écosystème national d’innovation.

Photo : VNA/CVN

Lors d’un colloque organisé le 12 juin par le ministère de la Justice, les participants ont identifié les principaux freins juridiques à l’essor scientifique, technologique et digital.

Le vice-ministre Nguyên Thanh Tú souligne : “L’avancée des sciences, des technologies, de l’innovation et du numérique constitue un levier essentiel pour porter la nation vers une croissance vigoureuse dans cette nouvelle ère“.

Cependant, le processus d’institutionnalisation des politiques reste lent. De nombreuses dispositions juridiques manquent de cohérence, se chevauchent et ne traduisent pas fidèlement la dynamique accélérée des avancées scientifiques et technologiques. Les procédures administratives demeurent lourdes, tandis que les politiques d’attraction et de rétention des talents peinent à rivaliser, entraînant une fuite des cerveaux préoccupante.

Par ailleurs, les ressources mobilisées restent en deçà de l’importance stratégique que représente ce secteur.

Face à cette situation, les experts ont mis en avant divers leviers d’action : établir un mécanisme d’expérimentation réglementaire pour les recherches sur les technologies émergentes ; compléter les textes encadrant le transfert de solutions numériques, l’intelligence artificielle (IA) et la blockchain. En parallèle, renforcer la coordination intersectorielle dans l’élaboration des lois et la réforme administrative afin de créer un environnement juridique transparent, souple et efficace.

De la politique à l’action

La solidité du cadre institutionnel et la mise en œuvre d’initiatives concrètes sont indispensables pour faire émerger un Vietnam pleinement ancré dans l’ère numérique.

Photo : VNA/CVN

La Résolution No57 commence à se traduire sur le terrain, comme en témoigne l’inauguration du Centre des technologies stratégiques Australie - Vietnam (AVSTC) à Hanoï. “Une preuve concrète de l’engagement de l’Australie en faveur de la coopération scientifique et de l’innovation entre nos deux pays“, selon l’ambassadrice d’Australie au Vietnam, Gillian Bird. Huit projets pilotes, d’une valeur totale de plus de 400.000 AUD, ont été lancés dans des domaines clés : IA, cybersécurité, satellites et technologies quantiques.

Le secteur privé n’est pas en reste. À l’image du groupe américain Qualcomm, géant des télécommunications, qui a ouvert un centre de R&D en IA au Vietnam. Pour Thiêu Phuong Nam, directeur général de Qualcomm Vietnam, Laos et Cambodge, “la combinaison entre les talents vietnamiens et l’expertise mondiale permettra de renforcer les capacités internes, en développant des solutions d’IA économes en énergie, alignées sur les tendances mondiales“.

Autre levier stratégique : le modèle de coopération tripartite entre l’État, les universités et les entreprises. Le vice-ministre de l’Éducation et de la Formation, Nguyên Van Phúc, résume : “L’État conçoit les politiques, l’école crée les savoirs, l’entreprise les applique et les valorise“. Ce triangle vise à faire émerger des pôles d’innovation liant recherche, formation et industrie.

Un virage à concrétiser localement

La transition numérique ne peut se limiter aux grandes orientations nationales mais doit aussi s’ancrer dans les localités.

Les autorités de la province de Tuyên Quang (Nord) appellent les services locaux à intégrer activement les outils numériques et l’IA pour améliorer la qualité du travail et moderniser l’administration. Objectif : bâtir une gouvernance efficace, transparente et intègre.

Hoàng Nam Tiên, vice-président du conseil de l’université FPT, à Hanoï, plaide pour une application directe de l’IA dans la gestion administrative : depuis la rédaction de documents et la planification des tâches jusqu’à l’évaluation des performances… autant de leviers pour transformer en profondeur le fonctionnement des institutions.

Ces initiatives locales illustrent la volonté d’ancrer la Résolution No57 dans tous les échelons de l’action publique. Bien plus qu’un cadre administratif, elle porte une ambition stratégique claire et résolue : faire du Vietnam une nation innovante, compétitive et résiliente face aux mutations technologiques. Si les orientations politiques se traduisent en actions concrètes et que les forces publiques, privées et académiques convergent, le pays pourra s’imposer durablement parmi les leaders régionaux et mêmes mondiaux de l’innovation.

Xuân Lôc/CVN