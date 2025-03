Faire rayonner la gastronomie vietnamienne à l’international

>> Lily Hoa Nguyên, une ambassadrice de la gastronomie vietnamienne

>> “La gastronomie vietnamienne, ma grande passion”

Kim Huyên s’est donnée pour mission l’importation de produits aux arômes typiques des différentes régions du Vietnam, alliant nature et qualité. Ce faisant, elle ouvre la voie à de nombreuses petites entreprises et start-up, leur offrant la possibilité de voir leurs produits se retrouver sur les rayons des supermarchés américains.

Un parcours audacieux

Beaucoup seraient surpris d’apprendre que la cuisine vietnamienne a pris un jour le bateau pour traverser l’océan jusqu’aux États-Unis. À ce jour, LNS a introduit plus de 300 produits vietnamiens dans 37 États américains, ainsi que sur diverses plateformes de commerce électronique. Kim Huyên raconte son parcours pour faire connaître les produits vietnamiens dans le monde et explique comment de nombreux produits simples, venus des campagnes vietnamiennes, ont trouvé leur place sur le marché américain.

Depuis 2008, Kim Huyên s’est spécialisée dans l’exportation de produits de la mer. Elle représente plusieurs entreprises européennes et assure la présence vietnamienne dans 20 pays. Installée à l’étranger, elle confie que les plats occidentaux, comme les pâtes ou les hamburgers, lui paraissent souvent “insipides”. Cela l’a poussée à se tourner vers les saveurs de son enfance, déplorant cependant le manque de diversité et de représentativité de la cuisine vietnamienne hors du pays.

Originaire de Binh Thuân, une province du Centre du Vietnam, elle était déterminée à surmonter les obstacles pour faire découvrir la gastronomie vietnamienne. Le premier défi résidait dans les normes strictes de sécurité alimentaire imposées pour l’importation aux États-Unis. Grâce à son expérience dans le domaine de l’import-export, Kim Huyên savait que la clé du succès résidait dans une parfaite connaissance des procédures à suivre.

Les plats vietnamiens, lorsqu’ils sont correctement préparés, peuvent séduire un marché diversifié, incluant les près de 3 millions de Vietnamiens vivant aux États-Unis. “Les Vietnamiens de l’étranger accueillent chaleureusement nos plats traditionnels, car ils y retrouvent le goût de leur pays d’origine”, souligne Kim Huyên. Elle donne l’exemple du bánh chuôi nêp nuong (gâteau de banane grillé), un plat qui, préparé aux États-Unis, peut être coûteux et difficile à reproduire. En revanche, un plat préparé au Vietnam, soigneusement emballé, devient une option pratique et savoureuse pour les consommateurs américains.

Désireuse de promouvoir des spécialités régionales uniques, Kim Huyên évite les produits industriels au profit de mets emblématiques que l’on ne trouve qu’au Vietnam. Des créations allant des remèdes naturels aux plats traditionnels comme le bánh chung (gâteau carré de riz gluant farci de viande de porc poivré et de haricots mungos), le mì Quang (soupe de nouilles, une spécialité emblématique de la province de Quang Nam), le cháo bôt (soupe à base de fécule) et le xúp luon (soupe d’anguille du marais) ont déjà obtenu la certification de l’agence fédérale américaine des produits médicamenteux et des denrées alimentaires, la FDA, et sont prêtes à être expédiées par conteneurs vers le marché américain.

Tendances alimentaires locales

Impliquée dans le secteur de l’import-export alimentaire, Kim Huyên a observé un changement significatif dans les habitudes de consommation des Vietnamiens vivant aux États-Unis. En plus de privilégier les plats traditionnels, cette communauté adopte également les nouvelles tendances culinaires. Lorsque des mets deviennent populaires au Vietnam, il est courant de voir des vendeurs proposer ces spécialités aux Vietnamiens de l’étranger, répondant ainsi à leur désir de retrouver les saveurs de leur pays.

Pour satisfaire cette demande croissante, son entreprise collabore avec de nombreuses structures au Vietnam, notamment des petites entreprises, des coopératives et des start-up, afin d’importer des produits aux États-Unis. Les priorités de son entreprise se concentrent sur les produits agricoles, qui doivent être à la fois traditionnels et entièrement naturels, tout en garantissant la sécurité sanitaire des consommateurs.

LNS, dirigée par Kim Huyên, accompagne ses partenaires vietnamiens dans des domaines cruciaux comme la conception, l’emballage, le poids et la qualité des produits, afin de respecter les normes de la FDA et de faciliter leur acceptation par le marché américain. Parfois, des produits sont même commandés avant leur arrivée sur le sol américain, tant leur popularité grandit au Vietnam.

Selon la femme d’affaires, la distance géographique représente un défi majeur pour les entreprises vietnamiennes, en raison des coûts de transport élevés. Il est également essentiel de maintenir la qualité des produits pendant le transport, afin qu’ils arrivent aux consommateurs dans les meilleures conditions.

“Nous avons une riche diversité de produits régionaux. La communauté vietnamienne aux États-Unis est ouverte aux nouveautés. Ces éléments permettent aux petites entreprises de se lancer dans l’exportation avec confiance. Aux États-Unis, la taille de l’entreprise n’est pas un critère de différenciation ; tant que les réglementations sont respectées, les opportunités sont équitables”, souligne Kim Huyên.

Désormais, grâce à leur qualité et à des saveurs qui s’adaptent aux standards internationaux, la gastronomie et les produits agricoles vietnamiens ne se limitent plus à la communauté vietnamienne. Kim Huyên note que, bien que le Mexique et Hawaï produisent des litchis, ceux de Luc Ngan, province de Bac Giang (Nord) se distinguent par leur saveur intense. De même, malgré des prix plus élevés, les mangues vietnamiennes sont plébiscitées pour leur goût supérieur.

Les en-cas vietnamiens aux États-Unis

“Chaque fois que je vois nos produits prendre place dans les rayons des supermarchés américains, je ressens une certaine émotion. À des milliers de kilomètres, ces plats simples, qui semblaient réservés à une province, sont désormais disponibles ici, et dans un futur proche, peut-être dans d’autres pays. C’est une fierté immense pour nous. Malgré toutes les difficultés, nous avons réussi à faire rayonner les produits vietnamiens dans le monde”, confie-t-elle.

Non seulement des produits secs, mais également des plats qui semblaient difficiles à exporter, comme le xúp luon, le bánh uot (galette de riz cuite à la vapeur) de Nghê An, les mì Quang aux grenouilles, ainsi que d’autres spécialités, trouvent désormais leur place dans les supermarchés américains, suscitant l’enthousiasme des consommateurs.

Peu de gens réalisent qu’il existe des boutiques aux États-Unis spécialisées dans les en-cas vietnamiens, tels que le bánh tráng trôn (salade de galette de riz mixte) et le bánh tráng nuong (salade de galette de riz mixte grillée). Ces produits, bien que considérés comme des plaisirs culinaires simples, rencontrent un grand succès aux États-Unis. Dès qu’un plat devient viral sur les réseaux sociaux au Vietnam, il ne faut pas attendre longtemps avant qu’il fasse son apparition sur le marché américain.

