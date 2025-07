Fusion des provinces : préserver les identités, valoriser les patrimoines

Souvent perçue comme une simple mesure de rationalisation administrative, la réorganisation au niveau provincial est en réalité une formidable occasion d’impulser un développement culturel durable. En fusionnant des territoires aux caractéristiques économiques, sociales et culturelles proches, cette réforme ouvre la voie à la création de régions culturelles plus riches, diversifiées et mieux structurées.

L’identité culturelle d’une communauté dépasse largement son appellation administrative. Elle s’exprime à travers le mode de vie, les coutumes, les traditions, les croyances et la transmission intergénérationnelle des valeurs. Si les frontières peuvent être redessinées pour répondre aux exigences de gestion, les patrimoines immatériels et matériels doivent, eux, être protégés et valorisés au quotidien.

Certaines craintes s’expriment quant à la perte d’indications géographiques célèbres, comme le banh gai (gâteau fait de feuilles d’épines) de Nam Dinh qui deviendrait le banh gai de Ninh Binh, ou le banh dâu xanh de Hai Duong renommé “gâteau aux haricots mungo de Hai Phong”. Pourtant, ces inquiétudes sont trop restrictives et inutiles. La fusion n’efface pas l’histoire ; elle ouvre la voie au progrès pour les communautés locales.

Contrairement aux idées reçues, la fusion ne supprime pas les espaces culturels traditionnels. Au contraire, elle les inscrit dans un cadre territorial élargi, favorisant une coopération renforcée entre localités et régions. Cette dynamique permet d’adapter la gestion culturelle aux exigences d’un développement économique et social intégré, tout en respectant la richesse et la pluralité des héritages culturels.

L’un des défis majeurs de la fusion est d’éviter que les particularités culturelles ne s’effacent au sein de la nouvelle entité administrative. Les fêtes traditionnelles, les sites historiques, les chants populaires et les savoir-faire artisanaux risquent de devenir de simples souvenirs si leur transmission n’est pas activement encouragée.

Il est donc essentiel que les autorités mettent en place des politiques adaptées, conciliant la préservation des identités locales avec la construction d’une identité culturelle commune. Cette double approche garantit que chaque territoire conserve sa spécificité tout en contribuant à un projet culturel partagé.

La réorganisation des unités administratives permet une meilleure répartition et une concentration plus efficace des ressources. Plutôt que de multiplier des petits centres culturels isolés et souvent sous-financés, il devient possible de développer des infrastructures d’envergure : musées, théâtres, centres de création artistique. Ces équipements offrent aux artistes un espace propice à la création et aux habitants un accès à des activités culturelles de qualité.

Par ailleurs, la mise en commun des moyens financiers et humains favorise la restauration des patrimoines oubliés et le soutien aux arts populaires, qui ne se limitent plus à une simple conservation statique mais s’inscrivent pleinement dans la vie contemporaine.

La culture n’est plus seulement un marqueur identitaire local ; elle devient un levier essentiel du développement économique, notamment dans les secteurs de l’industrie culturelle, du tourisme et de la créativité. En ce sens, la fusion territoriale peut stimuler la création de pôles culturels dynamiques, capables d’attirer investissements et visiteurs, et de renforcer la compétitivité régionale.

Le Pr. agrégé Dr. Bùi Hoài Son, membre permanent de la Commission de la culture et de la société de l’Assemblée nationale, souligne que la fusion doit être pensée comme une opportunité de créer des régions culturelles plus fortes, où les atouts économiques et sociaux se conjuguent avec une identité culturelle renouvelée. Il insiste sur la nécessité d’une préparation rigoureuse, intégrant la préservation des patrimoines et l’adaptation des politiques culturelles à la nouvelle réalité territoriale.

Dans une province élargie où cohabitent diverses influences culturelles, la politique culturelle doit faire preuve de souplesse et d’anticipation. Elle doit valoriser les identités locales tout en construisant une identité commune, capable de fédérer les habitants autour d’un projet partagé.

Cette démarche permet aussi de repositionner la marque culturelle des provinces nouvelles, renforçant leur visibilité sur la scène nationale et internationale, notamment dans les domaines du tourisme et de la création artistique.

La réussite de la fusion ne se mesure pas seulement à la taille des nouvelles provinces, mais à leur capacité à devenir des régions durables, riches en identité et compétitives. Pour cela, la culture doit être placée au centre du développement, non comme un simple héritage à conserver, mais comme une force vivante, capable d’innover et de rassembler.

La transmission des arts populaires, l’organisation des fêtes traditionnelles, la restauration des monuments historiques sont autant d’activités qui doivent être soutenues et encouragées. Elles garantissent que la culture reste présente dans la vie quotidienne des habitants, nourrissant leur fierté locale et leur sentiment d’appartenance.

La fusion des unités administratives, si elle est accompagnée de politiques culturelles bien conçues et d’une mobilisation collective, peut devenir un levier puissant pour le développement culturel. Elle offre un cadre propice à la valorisation des patrimoines, à la création artistique et à l’intégration harmonieuse des identités dans un contexte moderne.

Au-delà des enjeux administratifs, cette réforme porte en elle la promesse d’une culture locale renforcée, capable de s’adapter, de se renouveler et de rayonner, contribuant ainsi à un développement national équilibré, durable et inclusif.

