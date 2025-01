La gastronomie et le voyage tissent leur toile sur les réseaux sociaux

L’événement s’est déroulé dans le cadre du festival "Go Vâp Food Travel and Street Music - Chào Xuân (Bonjour Printemps) 2025" qui se tient au Centre culturel et sportif du district de Go Vâp du 18 au 19 janvier.

Nguyên Tuân Khôi, président de la compagnie par actions Travel Network et fondateur de Food Travel Vietnam, a déclaré que le lancement de ce réseau social marque non seulement un grand pas en avant dans la connexion de la communauté des passionnés de cuisine et de voyages, mais crée aussi une opportunité de renforcer la position du tourisme vietnamien sur la carte mondiale du tourisme.

Food Travel Vietnam (foodtravelvietnam.com) permet aux passionnés de voyages et de gastronomie de partager leurs expériences culinaires et touristiques, de découvrir des destinations et des plats uniques, et de se connecter avec une communauté partageant les mêmes intérêts.

"Avec cette plateforme, nous espérons créer un espace où les gens peuvent partager des expériences, explorer la cuisine et soutenir les entreprises locales de restauration et de voyage pour se développer", a-t-il déclaré.

Ce réseau social offrira aux utilisateurs non seulement un espace pour partager des photos, des vidéos et des articles sur les voyages et les repas délicieux, mais soutiendra également les petites entreprises et les destinations touristiques, en les aidant à promouvoir leurs produits et services pour se rapprocher des clients.

Ses fonctionnalités exceptionnelles comprennent la découverte de destinations touristiques et de plats à travers des articles, des vidéos et des critiques de la communauté ; le partage et la connexion avec des personnes partageant les mêmes intérêts pour les voyages et la cuisine ; et la suggestion de visites, de restaurants et de restaurants spécialisés très appréciés par les utilisateurs et les experts.

Un projet appelé "Street Food Music" a également été présenté au festival.

Il organisera des événements musicaux et des foires de cuisine de rue dans les grandes villes, à commencer par Hô Chi Minh-Ville, pour apporter aux participants de grandes expériences en termes de goût, de son et d’atmosphère des festivals gastronomiques.

Il promet de devenir une destination attrayante pour ceux qui aiment les espaces dynamiques et inspirants et la cuisine délicieuse, contribuant à promouvoir la culture culinaire diversifiée et unique du Vietnam auprès de la communauté nationale et internationale.

"Nous espérons que de tels événements contribueront à promouvoir la beauté de la culture et de la cuisine vietnamiennes auprès des amis internationaux, tout en favorisant le développement de l’industrie du tourisme, en particulier du tourisme culinaire", a déclaré Nguyên Tuân Khôi.

Selon Nguyên Anh My Hoàng, vice-présidente de l’Association de l'alimentation et des boissons (Food&Beverage) de Hô Chi Minh-Ville, la cuisine de rue, les cartes culinaires et les circuits gastronomiques étaient devenus des tendances, reflétant le fort développement de la cuisine et montrant comment la cuisine est étroitement liée à la culture, à la vie et au tourisme de chaque pays.

"Foodtravelvietnam.com et Street Food Music permettront à la cuisine vietnamienne de devenir une icône culturelle sur la carte mondiale de la gastronomie", a-t-elle indiqué.

Le festival présente et honore la culture culinaire unique et la carte Go Vâp Food Tour, promettant d’attirer les amateurs de gastronomie et de valoriser la richesse de la culture culinaire vietnamienne.

Le festival combine des programmes de musique de rue avec des stands présentant les spécialités régionales du pays, ainsi que des services et attractions touristiques.

