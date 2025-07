Hanoï attire 15,5 millions de touristes au premier semestre

Au 1 er semestre, le tourisme à Hanoï a accueilli plus de 15,5 millions de visiteurs, soit une hausse de 11,8% par rapport à la même période de l’an dernier. Pour atteindre 31 millions de touristes cette année, ce secteur a mis en œuvre de nombreuses mesures dont l’amélioration de la qualité de services, le renforcement des activités de promotion et la création de nouveaux circuits.

Selon les données du Service du tourisme de Hanoï, au cours des six premiers mois de 2025, le tourisme à Hanoï a affiché des résultats positifs en accueillant plus de 15,5 millions de visiteurs, soit une hausse de 11,8% par rapport à la même période de l’année précédente. Le nombre de touristes internationaux a atteint 3,66 millions (+21,8%), tandis que les touristes nationaux se sont élevés à 11,9 millions (+9%). Le chiffre d’affaires total du secteur touristique s’est établi à 62.299 milliards de dôngs, enregistrant une croissance de 14,6% par rapport au premier semestre 2024.

La marque distinctive du tourisme de la capitale en ce début d’année 2025 réside dans la reconnaissance par de nombreux prix internationaux prestigieux ainsi que dans une appréciation élevée des médias étrangers. Selon les dernières statistiques du magazine britannique Time Out, fondées sur des données de recherche mondiale, Hanoï figure parmi les 15 villes les plus prisées des touristes à l’échelle mondiale.

Dans le cadre des Traveler’s Choice Awards Best of the Best Destinations, décernés en janvier 2025 par Tripadvisor, la principale plateforme mondiale de voyages en ligne, Hanoï a été honorée dans la catégorie des 25 destinations les plus appréciées de tous les temps, se classant à la 14e place. Par ailleurs, la capitale a également été distinguée dans la catégorie des 25 meilleures destinations culturelles au monde, occupant la 2e place.

Tripadvisor décrit Hanoï comme une parfaite harmonie entre beauté ancestrale et modernité vibrante, tout en accueillant le développement incessant d’une métropole dynamique et contemporaine. "Après tant d’épreuves au fil du temps, la capitale millénaire n’a jamais oublié son histoire glorieuse. Des sites emblématiques tels que le Mausolée du Président Hô Chi Minh ou la Maison centrale en sont des preuves tangibles", a souligné la plateforme.

Au-delà de son attrait en tant que destination touristique, le secteur culinaire de Hanoï brille également sur la scène mondiale, avec 48 restaurants vietnamiens sur les 103 sélectionnés par le prestigieux guide gastronomique Michelin, dont trois ont obtenu une étoile.

En analysant les résultats obtenus par le secteur touristique de Hanoï au cours des premiers mois de 2025, le président de l’Association du tourisme de Hanoï, Nguyên Manh Thân, a déclaré que, malgré certaines difficultés persistantes, le secteur maintient une croissance stable.

Le marché des touristes internationaux connaît une progression régulière, principalement grâce aux marchés clés que sont le Japon, la République de Corée, la Chine, la France et les États-Unis. Les visiteurs étrangers apprécient particulièrement les produits touristiques liés au patrimoine culturel, à la gastronomie, aux circuits d’expérience des métiers artisanaux traditionnels ainsi qu’aux activités nocturnes. "La croissance équilibrée de ces marchés confirme l’attractivité croissante de Hanoï sur la scène touristique internationale", a affirmé M. Thân.

En 2025, la capitale devrait accueillir 7 millions de touristes étrangers (+27,3%) et 24 millions de visiteurs nationaux (+7%).

Pham Duy Nghia, directeur de la société Vietfoot Travel, estime que l’automne et l’hiver constituent la "saison dorée" pour le tourisme étranger à Hanoï. Pour maximiser ce potentiel, la ville mise sur le développement de nouveaux produits touristiques et l’intensification des campagnes de promotion.

Phùng Quang Thang, vice-président permanent de la Fédération des agences de voyage du Vietnam, souligne que les voyagistes ont déjà lancé une vingtaine de circuits nocturnes exploitant des sites historiques majeurs comme la Maison centrale, la Citadelle impériale de Thang Long ou le Temple de la Littérature (Quôc Tu Giam).

Parmi les nouveautés, le circuit nocturne "Le son de la cloche de Trân Vu", au temple de Quan Thanh - site national classé -, propose une immersion spirituelle de 90 minutes, avec des séances hebdomadaires accueillant environ 100 visiteurs dès août 2025. Ce programme s’inscrit dans une volonté d’enrichir l’expérience nocturne des touristes, un axe stratégique pour prolonger leur séjour et accroître leurs dépenses.

La directrice du Service du tourisme de Hanoï, Dang Huong Giang, a annoncé la mise en place prochaine de plusieurs produits touristiques expérientiels axés sur les valeurs patrimoniales, notamment : la valorisation du site touristique de Ha Mô (commune de Dan Phuong) ; l’itinéraire "Parcours patrimonial Nam Thang Long - Hanoï", traversant les communes de Thanh Tri, Thuong Tin et Phu Xuyên ; le tourisme communautaire à An Phú (commune de My Duc), mettant en avant les valeurs culturelles des minorités ethniques ; le tourisme agricole et rural à Tích Giang, commune de Phúc Tho.

Ces initiatives s’inscrivent dans une stratégie plus large visant à diversifier l’offre touristique, notamment en développant des segments à fort potentiel tels que le tourisme sportif d’aventure, le tourisme fluvial sur le fleuve Rouge, le tourisme en hélicoptère, en montgolfière, ainsi que le tourisme utilisant la réalité virtuelle.

Par ailleurs, l’Association de voyage de Hanoï (HATA) et les voyagistes locaux encouragent le tourisme vert et durable, en renforçant la coopération pour créer des circuits variés et respectueux de l’environnement.

Grâce à ces efforts, Hanoï, métropole dynamique et culturelle, continue de renforcer son attractivité sur la scène touristique internationale, en combinant modernité et préservation de son riche patrimoine.

Depuis 2023, le flux de touristes musulmans à Hanoï connaît une croissance constante, faisant du tourisme halal l’un des segments les plus dynamiques du secteur touristique local. Ce marché, en pleine expansion à l’échelle mondiale, représente une opportunité stratégique majeure pour la capitale vietnamienne, qui vise à devenir une destination incontournable pour les voyageurs musulmans.

Toutefois, comme l’a souligné Trân Trung Hiêu, directeur adjoint du Service municipal du tourisme, les ressources humaines locales ne sont pas encore pleinement préparées à répondre aux exigences spécifiques de ce marché, notamment en matière de compréhension culturelle et de services adaptés. Face à ce défi, Hanoï joue un rôle de facilitateur en établissant un lien entre les établissements de formation professionnelle et les acteurs du secteur touristique (hôtellerie, agences de voyage, restauration) afin d’organiser des formations ciblées pour améliorer les compétences du personnel.

Grâce à des infrastructures adaptées - hôtels certifiés halal, restaurants halal, mosquées - et à une stratégie de formation continue, Hanoï s’efforce de bâtir un écosystème touristique inclusif et convivial, capable de répondre aux attentes des touristes musulmans tout en valorisant son riche patrimoine culturel.

L’amélioration de la qualité des ressources humaines constitue un pilier essentiel du développement touristique. Dans ce cadre, Hanoï a également mis en œuvre des initiatives pour renforcer les compétences numériques des professionnels du tourisme, notamment par l’organisation de conférences sur l’application de l’intelligence artificielle (IA) dans la gestion et le traitement des tâches quotidiennes. Ces formations permettent aux cadres et employés d’accéder à des outils technologiques modernes tels que Hanoi Virtual Assistant, ChatGPT, Claude, Gemma et Llama, contribuant ainsi à une meilleure efficacité et à une expérience client améliorée.

Par ailleurs, la ville a lancé plusieurs programmes de promotion touristique, incluant l’organisation de festivals culturels mettant en valeur le patrimoine local, les villages artisanaux et la gastronomie, participant à enrichir l’offre touristique et à attirer une clientèle diversifiée.

Enfin, pour renforcer sa visibilité à l’international, Hanoï prévoit également d’organiser des campagnes promotionnelles à l’étranger, notamment en France, en Italie et en Suisse, et de participer à des salons touristiques majeurs tels que ITB Asia (Singapour), IMEX Frankfurt (Allemagne), Tourism Expo Japan et IFTM Top Resa (France).

