Surprenante et multiple, la gastronomie péruvienne s’invite à Hanoï

>> Cultiver les relations de solidarité et de responsabilité face aux enjeux mondiaux

>> Vietnam - Pérou : exploiter les opportunités du CPTPP pour stimuler le commerce

>> Le Premier ministre rencontre la présidente du Pérou à Nice

Photo : APV/CVN

Façonnée par les tumultes de l’Histoire sud-américaine et de nombreuses migrations de population, la gastronomie péruvienne est le fruit d’un métissage unique entre les traditions andines ancestrales et les apports des conquistadors puis des immigrants, elle a en réalité bien plus à nous offrir…

Pratiquement inconnue des gourmets asiatiques il y a encore quelques années, la cuisine péruvienne a depuis gagné une reconnaissance internationale, portée par une nouvelle génération de chefs talentueux et par une volonté politique d’en faire un outil de rayonnement culturel.

Ainsi, après Bangkok, en Thaïlande, la deuxième édition Semaine de la gastronomie péruvienne prendra place cette année à Hanoï, ouvrant une très bonne porte d’entrée pour découvrir la gastronomie et la culture du Pérou.

L’édition vietnamienne mettra en vedette quatre chefs péruviens de renom, travaillant actuellement dans de grands restaurants d’Asie. Parmi eux, Pier Lopez Mendizabal, un expert culinaire péruvien fort de plus de 15 ans d’expérience. Il travaille actuellement comme chef au restaurant YUNKA Nikkei à Hô-Chi-Minh-Ville.

Il rejoindra trois autres chefs d’Asie, dont Abel Ortiz Alvarez du restaurant Chullschick à Hong Kong (Chine), Franco Aldana du restaurant Feliz en Malaisie et R. Rodrigo Serrano du restaurant DIP Nikkei aux Philippines.

Photo : APV/CVN

Parmi les incontournables, le lomo saltado, un sauté de veau aux influences asiatiques, cuit au wok avec des oignons rouges, des épices et une sauce maison ; le ceviche, plat traditionnel préparé avec du poisson cru mariné dans du citron, assaisonné de piment et de sel et accompagné de produits locaux ; et le pollo a la brasa (poulet rôti péruvien) ; les anticuchos (brochettes de viande grillée).

Autre spécialité : la causa, une entrée froide à base de pomme de terre écrasée et de piment doux, servie avec du thon, du poulet ou des crevettes ; le papa a la huancaína, un plat composé de pommes de terre cuites, recouvertes d'une sauce épicée, accompagnées d'œufs durs et d'olives noires

Pour finir sur une note sucrée, le suspiro a la Limeña, un dessert emblématique étagé avec une crème anglaise couleur caramel surmontée d'un tourbillon de meringue, et l’alfajor composé de deux biscuits, au chocolat ou à la vanille, généreusement fourrés de dulce de leche (confiture de lait), le tout enveloppé dans une délicieuse couche de chocolat.

Un cocktail, une démonstration culinaire, une soirée Prestige et Palais, ainsi que des buffets seront organisés à l’hôtel InterContinental Hanoi Westlake dans le cadre du festival gastronomique.

La Semaine de la gastronomie péruvienne est une occasion rare pour les gourmets vietnamiens de découvrir l’une des traditions culinaires les plus diverses et créatives au monde, en plein cœur de Hanoï, selon l’ambassade du Pérou au Vietnam.

VNA/CVN