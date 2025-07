Les arts vivants, moteur d’influence vietnamien

Entre héritage, création contemporaine et modernité, les arts de la scène vietnamiens gagnent en stature. Reflets d’une identité en mouvement et levier économique affirmé, ils s’intègrent pleinement dans une stratégie culturelle d’influence portée par le pays à l’échelle internationale.

Bien plus qu’un simple divertissement, les arts vivants traduisent l’âme d’un peuple et constituent un vecteur d’affirmation culturelle. Pilier en devenir de l’économie créative, ils s’ancrent dans une dynamique de croissance transversale, en lien étroit avec le tourisme et d’autres secteurs connexes. Ils contribuent ainsi au rayonnement international du pays, tout en consolidant les bases d’une diplomatie culturelle ambitieuse.

D’après Nguyên Thi Quynh Nhu, titulaire d’un master à l’Académie de politique Région II (relevant de l’Académie nationale de politique Hô Chi Minh), les arts du spectacle, pleinement intégrés à l’industrie culturelle nationale, s’articulent à plusieurs niveaux. Ils mobilisent une diversité de savoir-faire : de la scénarisation à la mise en scène, de la direction artistique à l’interprétation, en passant par des formes d’expression multiples telles que le chant, la danse, la musique live, ainsi que des créations hybrides mêlant tradition et modernité.

------------------Hô Chi Minh-Ville, pôle d’innovation scénique ------------------

Pionnière dans le domaine des industries culturelles, la mégapole du Sud s’impose comme un laboratoire d’expérimentation artistique. Dotée d’infrastructures solides, d’un vivier de talents en constante évolution et d’un marché culturel dynamique, elle réunit les conditions idéales pour faire des arts vivants un moteur de croissance.

Des lieux emblématiques comme le Théâtre municipal, le Théâtre Hoà Bình, le Théâtre de cai luong (théâtre rénové) Trân Huu Trang, le Théâtre dramatique de petite scène (également connu sous le nom de Théâtre dramatique 5B Vo Van Tân), la Maison de la culture de la jeunesse, ou encore le Palais de la culture et du travail, accueillent une programmation mêlant formes traditionnelles et créations contemporaines. “Ces espaces incarnent une scène locale foisonnante, résolument tournée vers le renouvellement des formats et la diversification des esthétiques”, souligne Mme Nhu. La diversité de l’offre permet également de toucher un public plus large, des amateurs de théâtre classique aux jeunes générations curieuses d’expériences immersives.

Selon Hà Quôc Cuong, directeur du Théâtre dramatique de la ville, l’offre artistique actuelle reflète les réalités sociales tout en innovant. Une attention particulière est portée à la préservation du patrimoine culturel immatériel reconnu par l’UNESCO, notamment via son intégration dans les programmes scolaires.

À Hô Chi Minh-Ville, le spectacle vivant s’inscrit dans le quotidien et les grands moments de la vie civique. Chaque grande fête ou événement majeur donne lieu à des créations scéniques à forte portée symbolique. Ces productions renforcent l’identité culturelle urbaine et favorisent l’ancrage du spectacle vivant dans le quotidien des citoyens. Elles participent aussi au développement d’une conscience collective autour des valeurs patrimoniales partagées.

De nombreuses institutions - publiques comme privées - s’engagent dans la diffusion artistique : spectacles immersifs, formats hybrides, programmations itinérantes. Cette diversité enrichit l’écosystème et multiplie les passerelles entre artistes et publics.

Le Festival international de musique “Hò zô”, organisé à quatre reprises dans la mégapole, allie concerts, rencontres et rayonnement. Selon Nguyên Thi Thanh Thúy, directrice adjointe du Service municipal de la culture et des sports, la manifestation constitue un “espace de dialogue artistique à la portée locale et mondiale”. Ce rendez-vous est devenu une vitrine de la créativité vietnamienne, mais aussi un catalyseur de coopération internationale.

------------------Une ambition culturelle à structurer------------------

Malgré sa vitalité, le secteur reste freiné par un déficit d’infrastructures adaptées. Le concert “Anh trai vuot ngàn chông gai” (Call Me by Fire Vietnam - Appelle-moi par le feu), porté par le groupe Yeah1, l’a démontré : les lieux capables d’accueillir 30.000 à 50.000 spectateurs sont rares, limitant les ambitions des productions d’envergure.

Un défi majeur réside aussi dans la structuration d’un écosystème complet. Pour Nguyên Thi My Liêm, vice-présidente de l’Association de musique de Hô Chi Minh-Ville, “il s’agit de penser au-delà de la seule représentation”. Cela suppose une chaîne complète, de la formation à la diffusion, articulée avec les industries créatives connexes : mode, design, médias, tourisme.

L’inscription des arts vivants dans une dynamique industrielle appelle une stratégie globale portée par les pouvoirs publics. Cela suppose la mise en place de politiques incitatives, un soutien accru aux initiatives indépendantes, des dispositifs de formation ambitieux, ainsi qu’un accompagnement à l’internationalisation des productions locales.

La pérennité de cet écosystème dépendra également de la capacité à fidéliser les talents, à encourager l’entrepreneuriat culturel et à soutenir la prise de risque artistique.

Nguyên Thi Quynh Nhu plaide pour une mobilisation conjointe des ressources publiques et privées afin de créer un environnement propice à l’innovation artistique. Cela passe notamment par le développement de partenariats entre institutions, mécènes et artistes, reposant sur une démarche de co-construction durable.

De son côté, Mme Thúy voit en Hô Chi Minh-Ville une locomotive culturelle. Grâce à ses investissements, à la création de nouveaux espaces dédiés et à une intensification de la coopération régionale, elle pose les bases d’un rayonnement culturel vietnamien à l’échelle mondiale.

Texte : Ðan Thanh/CVN

Photos : VNA/CVN