Préserver le patrimoine de la baie de Ha Long

Avec ses milliers d’îles, grandes et petites, émergeant des eaux d’un vert émeraude, ainsi qu’un réseau de grottes riches et mystérieuses, la baie de Ha Long évoque une immense peinture à l’encre, vivante et spectaculaire, un chef-d’œuvre naturel façonné par la nature au fil des siècles.

Photo : VNA/CVN

Plus de trois décennies après son inscription au patrimoine naturel mondial par l’UNESCO, la baie d’Ha Long affiche un nouveau visage. Ses valeurs universelles exceptionnelles sont toujours préservées ; ses potentiels et atouts sont pleinement exploités ; ses structures, mécanismes et politiques de gestion et de protection sont constamment renforcés et améliorés. Ces éléments constituent une base solide pour une stratégie globale et durable de conservation et de valorisation.

Message écologique

Mme Nguyên Thi Hanh, vice-présidente du Comité populaire de la province de Quang Ninh, a déclaré : "Depuis la reconnaissance de la baie de Ha Long en tant que patrimoine naturel mondial, la province a adopté de nombreuses mesures, politiques et règlements visant à gérer, préserver et mettre en valeur ce patrimoine, notamment dans les domaines clés que sont la protection de l’environnement, la biodiversité, la recherche scientifique, l’application des technologies dans la gestion du site, la gestion environnementale des activités touristiques et le développement de produits touristiques."

De nombreuses mesures innovantes ont été récemment mises en œuvre, telles que : la relocalisation des habitants des villages de pêcheurs vers la terre ferme ; l’interdiction de la pêche dans les zones strictement protégées ; l’arrêt des activités de chargement et de transbordement de marchandises ; la relocalisation des installations polluantes hors de la zone tampon du site ; ou encore la création de réserves naturelles et de forêts protégées pour préserver le paysage. Les produits et services touristiques dans la baie sont soumis à des normes spécifiques, souvent plus rigoureuses que les normes nationales.

Michael Burnside, expert de l’Université de New South Wales (Australie), a partagé : "Je suis très impressionné par la beauté du site, notamment après avoir découvert les efforts environnementaux menés pour sa préservation. Cela enrichit mon expérience en vue de futurs projets de recherche. La province de Quang Ninh place avec justesse les habitants et les touristes au cœur des solutions durables : ce sont eux qui ramassent les déchets, limitent les sources de pollution et sensibilisent la communauté à la protection du patrimoine."

Photo : VNA/CVN

Le code de conduite "Tourisme civilisé", le code de conduite des habitants de Quang Ninh et le programme "Sourire d’Ha Long" sont déployés de manière cohérente à l’échelle provinciale.

Vu Kiên Cuong, chef du Comité de gestion de la baie de Ha Long, a indiqué : "La sensibilisation et l’éducation des communautés à la protection du patrimoine sont largement diffusées auprès de nombreux publics, des élèves et étudiants vietnamiens et étrangers aux habitants des zones côtières, en passant par les touristes, organisations et particuliers exerçant des activités socio-économiques liées à la baie. Ces actions se traduisent par des activités éducatives, extrascolaires et concrètes autour de la préservation des paysages, de l’environnement et des valeurs du site."

Depuis l’année scolaire 2000-2001, la province a intégré un programme d’éducation à la protection du patrimoine de la baie dans les établissements scolaires. Cette initiative, jugée efficace, est en cours d’extension. Le modèle du bateau écologique Ecoboat, lancé en 2005, s’inscrit également dans cette dynamique. Activité extrascolaire fondée sur la pédagogie ludique "apprendre en jouant, jouer en apprenant", il sensibilise les élèves à la préservation de l’environnement marin.

Trân Van Hiêu, élève de la ville de Câm Pha, témoigne : "Ces modèles éducatifs concrets nous aident à mieux comprendre l’importance de la protection de l’environnement de la baie d’Ha Long, tout en enrichissant nos connaissances sur les valeurs uniques et exceptionnelles de ce patrimoine mondial."

Aujourd’hui, les déchets générés par les activités socio-économiques dans la baie sont gérés et contrôlés de manière centralisée. Tous les bateaux touristiques sont équipés de systèmes de traitement des eaux usées et des huiles ; les nouvelles embarcations doivent intégrer des systèmes conformes aux normes en vigueur. Des investissements importants ont été réalisés pour moderniser les infrastructures de traitement dans les sites touristiques, avec des technologies avancées garantissant leur conformité. Tous les exploitants de bateaux ont signé un engagement interdisant l’usage de plastique à usage unique à bord. Cette initiative a été saluée par de nombreux visiteurs.

Valorisation du patrimoine

Photo : VNA/CVN

La valeur de la marque "baie de Ha Long" ne cesse de croître, faisant de ce site une destination multi-primée : inscrite à trois reprises au patrimoine naturel mondial de l’UNESCO ; élue parmi les sept nouvelles merveilles naturelles du monde, devant plus de 200 sites internationaux ; saluée comme l’une des plus belles baies du monde ; reconnue comme destination touristique de premier plan au Vietnam en 2018 ; ou encore comme l’un des quatre meilleurs lieux au monde pour admirer le lever et le coucher du soleil…

En 2024, la baie d’Ha Long s’est classée troisième dans la sélection des meilleures destinations mondiales de l’année selon les Travelers’ Choice Awards - Best of the Best Destinations, décernés par de prestigieux magazines de voyage. Elle a aussi servi de décor à de nombreux films et documentaires internationaux.

Lors d’une récente visite à Quang Ninh, le directeur du Centre du patrimoine mondial de l’UNESCO, Lazare Eloundou Assomo, a salué les efforts constants de la province pour relever les défis environnementaux, tout en assurant la gestion et la conservation efficaces de la baie.

Le vice-ministre de la Culture, des Sports et du Tourisme, M. Hoàng Dao Cuong, a déclaré : "L’inscription de la baie d’Ha Long au patrimoine mondial de l’UNESCO confirme non seulement la beauté naturelle du site, mais aussi la richesse de son paysage, de sa culture et de son écosystème. Le secteur touristique de Quang Ninh joue un rôle moteur dans le développement économique local, créant des emplois et améliorant les conditions de vie de la population."

Photo : VNA/CVN

Le plan directeur de développement de la province de Quang Ninh pour la période 2021-2030, avec une vision à l’horizon 2050, vise à concilier conservation et développement durable de la baie de Ha Long.

Mme Nguyên Thi Hanh a conclu : "La communauté locale joue un rôle essentiel dans la préservation des valeurs du patrimoine, mais aussi dans l’organisation harmonieuse et durable des activités de services et de tourisme dans la baie. Nous accordons une priorité absolue à la protection du site, en l’associant à sa conservation et à sa valorisation durable. La population locale est un facteur central, décisif, notamment par son rôle actif dans la sensibilisation des jeunes générations, car elle constitue l’élément clé garantissant la pérennité du patrimoine."

Hoàng Lan/CVN