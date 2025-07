Une nouvelle ère pour la scène musicale nationale

En l’espace de quelques semaines, quatre événements musicaux majeurs ont rassemblé entre 40.000 et 100.000 spectateurs chacun au Vietnam. Un record qui témoigne de l’enthousiasme croissant pour les performances en direct et de la montée en puissance du secteur.

Depuis début mai : “Anh trai +say hi+” (Les frères disent Bonjour), deux éditions de “Anh trai vuot ngàn chông gai” (Call Me by Fire - Appelle-moi par le feu), et le très attendu “VP Bank K-Star Spark In Vietnam”, illuminé par la présence de G-Dragon, icône mondiale de la K-pop.

De Hanoï à Hô Chi Minh-Ville en passant par Hung Yên (Nord), ces manifestations ont transformé le pays en véritable scène à ciel ouvert. Certaines soirées ont même dépassé les 100.000 participants. Du jamais vu.

Une ferveur à toute épreuve

Ce qui impressionne, au-delà des chiffres, c’est la résilience du public. Malgré des pluies diluviennes, les fans sont restés jusqu’au bout, protégés par des imperméables ou des parapluies, chantant, dansant et acclamant sans relâche, comme insensibles aux éléments. Aucun départ, aucun repli. Chaque apparition d’artiste devenait un moment à ne pas manquer, chaque note une célébration.

La programmation, réunissant des artistes nationaux ou mêlant figures locales et stars internationales, témoigne d’un virage : la musique live devient un pilier du divertissement populaire. Le 21 juin, cette dynamique a culminé au stade de My Ðình à Hanoï, où “VP Bank K-Star Spark In Vietnam” a réuni une foule en liesse par dizaines de milliers. Dès l’annonce de la participation de G-Dragon, figure emblématique de la K-pop, les billets se sont arrachés en un temps record.

CL, DPR IAN, TEMPEST, tripleS… ont enchaîné les performances avant que la star sud-coréenne ne clôture la soirée avec un set électrisant mêlant Power, Home Sweet Home, Too Bad, Crayon et Crooked. Malgré les averses, le stade est resté comble jusqu’à la dernière minute. Le public n’a rien voulu manquer de ce moment rare.

Les éditions de “Anh trai +say hi+” et “Anh trai vuot ngàn chông gai” n’avaient pas été épargnées par les intempéries non plus : la pluie, persistante et drue, s’est invitée durant l’intégralité des soirées, parfois pendant quatre ou cinq heures d’affilée. Pourtant, loin de décourager les participants, la météo a renforcé l’intensité émotionnelle. Les vidéos de foules dansant sous la pluie à Hanoï et Hung Yên sont devenues virales, incarnant une nouvelle culture du live fondée sur la communion et l’émotion partagée.

Des records qui redéfinissent les normes

Avec 220.000 spectateurs cumulés sur deux dernières soirées, “Anh trai vuot ngàn chông gai” a pulvérisé les attentes. Pour le Pr. associé-Dr. Nguyên Van Cuong, expert culturel, ce seuil est “rarement atteint, même à l’échelle internationale. Un jalon remarquable dans l’histoire du spectacle vivant au Vietnam”, estime-t-il, encore visiblement saisi par l’ampleur du phénomène.

La compositrice Giáng Son souligne, quant à elle, la capacité des producteurs locaux à rivaliser avec les plus grandes scènes mondiales. Ce succès illustre aussi l’expertise croissante du Vietnam dans l’art de concevoir des événements d’envergure. Des entreprises comme IME ou TheBROS Entertainment et d’autres jeunes structures investissent désormais avec audace, adoptant des standards internationaux et professionnalisant chaque étape de la production pour offrir des spectacles parfaitement rodés.

Les infrastructures suivent : stades modernisés (My Ðinh à Hanoï, Thông Nhât à Hô Chi Minh-Ville, ou Palais des sports de Phú Tho), équipements techniques à la hauteur, logistique maîtrisée… tout converge vers une nouvelle ère.

Depuis 2023, les rendez-vous musicaux internationaux se succèdent au Vietnam qui a franchi un cap décisif dans le domaine du spectacle. L’un des plus emblématiques reste les deux concerts de BlackPink, réputé pour l’exigence de ses standards artistiques et techniques, qui avaient attiré plus de 60.000 fans au stade de My Ðinh, battant des records de recettes et de couverture médiatique à l’époque. Une démonstration éclatante du savoir-faire local.

Le pays en forme de S figure désormais régulièrement dans les plans des agences sud-coréennes. Coûts compétitifs, jeunesse connectée, scène artistique en pleine expansion et position géographique stratégique en font une destination de choix pour les tournées asiatiques.

L’annonce du retour de G-Dragon à Hanoï, les 8 et 9 novembre prochain dans le cadre du Übermensch World Tour 2025, a déclenché une vague d’enthousiasme. Véritable ambassadeur de la Hallyu, il incarne, avec CL, une K-pop audacieuse et affranchie des codes. Leur présence dépasse le simple cadre d’un passage en tournée : elle symbolise un changement de regard sur le pays.

Un carrefour régional en devenir

Le Vietnam s’impose aujourd’hui comme un marché dynamique, porté par une croissance économique soutenue, une population jeune et une soif de divertissement de plus en plus manifeste. Et ce phénomène ne se limite pas à la K-pop. Charlie Puth, Westlife, Alan Walker… de plus en plus d’artistes internationaux intègrent cette destination à leurs itinéraires. Car au-delà du nombre d’événements, c’est l’envie de revenir, la qualité de l’accueil et l’énergie du public qui font la différence.

Et si le Vietnam continue sur cette lancée, il a toutes les chances de devenir l’un des pôles culturels les plus attractifs d’Asie du Sud-Est.

Cependant, pour maintenir cette dynamique, le secteur devra aller plus loin : créer de la valeur, renforcer les coopérations internationales, former des équipes qualifiées et, surtout, valoriser les richesses culturelles locales. L’objectif ? S’imposer durablement dans les chaînes de valeur mondiales du divertissement.

