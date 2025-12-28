Hanoï en tête de l'Indice du commerce électronique vietnamien 2025

Hanoï arrive en tête de l’Indice du commerce électronique vietnamien 2025 (EBI) avec un score de 74,7 points, suivie de Hô Chi Minh-Ville avec 73,5 points.

La ville de Dà Nang (Centre) se classe troisième, loin derrière, avec 28,1 points. Le score moyen national s’établit à seulement 9,3 points, illustrant un écart considérable entre les deux principaux pôles économiques du pays et les autres provinces et villes.

Photo : VNA/CVN

L’Association vietnamienne du commerce électronique (VECOM) a récemment publié le rapport EBI 2025, qui évalue le niveau de développement du commerce électronique à travers trois indicateurs : les ressources humaines et l’infrastructure informatique ; les transactions de commerce électronique B2C (entreprises-consommateurs) ; les transactions de commerce électronique B2B (entreprises-entreprises).

Selon le rapport, la période 1998-2005 a marqué la phase de formation du commerce électronique au Vietnam, axée sur la mise en place des infrastructures. La période 2006-2015 a ensuite été celle de son adoption à grande échelle. Depuis 2016, le pays est entré dans une troisième phase, caractérisée par une croissance rapide du secteur.

Malgré les répercussions de la pandémie de COVID-19 et l’instabilité économique mondiale récente, le commerce électronique vietnamien a maintenu une croissance élevée et régulière. Sa valeur est passée de 4 milliards de dollars en 2015 à 32 milliards de dollars l’an dernier, soit une multiplication par huit.

Cette forte croissance s’explique par plusieurs facteurs, notamment une croissance économique soutenue, une population jeune et dynamique, ainsi qu’un fort intérêt des investisseurs, qui ont ensemble stimulé la demande d’achats en ligne.

Selon la VECOM, l’année en cours constitue une phase de préparation à une nouvelle étape de développement : la quatrième phase du commerce électronique vietnamien, qui devrait débuter dès l’année prochaine et se caractériser par une croissance rapide et durable.

Des réformes profondes et globales dans l’élaboration et la mise en œuvre des politiques publiques joueront un rôle déterminant dans cette dynamique. À cet égard, le Plan directeur national de développement du commerce électronique pour la période 2026-2030, la future loi sur le commerce électronique ainsi que les réglementations relatives à la fiscalité, aux exportations en ligne et aux statistiques du commerce électronique revêtent une importance stratégique.

VNA/CVN