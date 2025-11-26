La garde-frontière d’An Giang intensifie la sensibilisation contre la pêche INN

>> Dà Nang renforce la lutte contre la pêche INN
|Les garde-frontières se rendent directement chez les familles ayant des “navires de pêche trois manquements" pour les sensibiliser.
|Photo : CTV/CVN
Les agents ont rencontré les pêcheurs dans une atmosphère ouverte et cordiale. Ils leur ont présenté en détail les réglementations en vigueur et les ont encouragés à conduire leurs embarcations vers le centre de réception de Rach Dâm. Au total, 11 familles disposant de bateaux "trois manquements" ou ne répondant pas aux conditions d’exploitation ont été sensibilisées.
Selon le colonel Luu Quang Muoi, commissaire politique du poste de garde-frontière d’An Thoi, cette démarche s’inscrit dans un effort plus large de prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). L’équipe a ainsi accompagné les pêcheurs dans l’utilisation du carnet électronique INN, notamment en les aidant à scanner le code QR et à naviguer sur l’application. Toutes les questions techniques ont été prises en charge avec sérieux.
|Les pêcheurs sont guidés pour scanner le code QR et accéder à l’application “Carnet électronique INN”.
|Photo : CTV/CVN
Cette approche de proximité, menée directement au domicile des pêcheurs, vise non seulement à renforcer la compréhension mutuelle entre autorités et habitants, mais aussi à témoigner de la volonté des forces de garde-frontière d’aider la population à respecter la législation. Ces efforts contribuent à la mobilisation collective pour lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne au secteur de la pêche vietnamienne.
Ngoc Hoa/CVN