La garde-frontière d’An Giang intensifie la sensibilisation contre la pêche INN

Une équipe du poste de garde-frontière du port d’An Thoi (Phú Quôc), relevant du Commandement des gardes-frontières de la province d’An Giang, s’est rendue récemment , directement chez les familles possédant des "bateaux de pêche trois manquements" - sans enregistrement, sans permis de pêche et sans inspection technique - restés en dehors de la zone d’amarrage autorisée du port d’An Thoi.

Photo : CTV/CVN

Les agents ont rencontré les pêcheurs dans une atmosphère ouverte et cordiale. Ils leur ont présenté en détail les réglementations en vigueur et les ont encouragés à conduire leurs embarcations vers le centre de réception de Rach Dâm. Au total, 11 familles disposant de bateaux "trois manquements" ou ne répondant pas aux conditions d’exploitation ont été sensibilisées.

Selon le colonel Luu Quang Muoi, commissaire politique du poste de garde-frontière d’An Thoi, cette démarche s’inscrit dans un effort plus large de prévention de la pêche illégale, non déclarée et non réglementée (INN). L’équipe a ainsi accompagné les pêcheurs dans l’utilisation du carnet électronique INN, notamment en les aidant à scanner le code QR et à naviguer sur l’application. Toutes les questions techniques ont été prises en charge avec sérieux.

Photo : CTV/CVN

Cette approche de proximité, menée directement au domicile des pêcheurs, vise non seulement à renforcer la compréhension mutuelle entre autorités et habitants, mais aussi à témoigner de la volonté des forces de garde-frontière d’aider la population à respecter la législation. Ces efforts contribuent à la mobilisation collective pour lever le "carton jaune" imposé par la Commission européenne au secteur de la pêche vietnamienne.

Ngoc Hoa/CVN