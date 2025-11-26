Pêche INN : Huê se mobilise pour la levée du "carton jaune"

Déterminée à instaurer une pêche responsable et durable, et à obtenir la levée du «carton jaune» de la Commission européenne contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN), la ville de Huê (Centre) a engagé une vaste mobilisation de son appareil politique pour renforcer la surveillance maritime et garantir le strict respect de la législation par les pêcheurs.

>> Lâm Dông intensifie ses efforts pour faire lever le “carton jaune” INN

>> Pêche INN : les pêcheurs de Dông Thap se mobilisent pour la levée du carton jaune

>> Le PM ordonne une action résolue pour lever le "carton jaune" de la pêche INN

Selon les rapports officiels couvrant la période de janvier 2024 au 14 novembre 2025, les organismes compétents de la ville ont détecté sept cas d'infraction, dont trois concernant le franchissement des limites de pêche autorisées et quatre liés à la perte de connexion du système de surveillance des navires par satellite (VMS), entraînant des amendes totalisant 395 millions de dôngs (près de 15.000 dollars).

Photo : VNA/CVN

L'ensemble de ces dossiers a été scrupuleusement mis à jour sur la base de données nationale des violations administratives du Département de la pêche et de la surveillance des ressources halieutiques, conformément à la réglementation en vigueur.

Actuellement, Huê a achevé l'inventaire, la classification et la vérification des informations des propriétaires de navires dans les 11 communes et quartiers concernés, recensant au total 998 bateaux de pêche enregistrés sur le système VNFishbase.

Selon Hoang Hai Minh, vice-président du Comité populaire municipal de Hue, les localités disposant de flottes de pêche ont activement déployé des campagnes contre la pêche INN, notamment par le biais d'une communication accrue, avec diverses activités telles que la diffusion des bulletins d'information, des reportages télévisés, l’organisation des sessions de sensibilisation, et la distribution des dépliants aux capitaines et propriétaires de navires.

Outre ces mesures, les 11 communes et quartiers côtiers ont assigné des tâches spécifiques aux membres des comités, aux agents de police, aux gardes-frontières et aux associations pour surveiller les navires inéligibles et réexaminer les dossiers d'infraction.

Afin de moderniser les infrastructures technologiques portuaires et d'aider les pêcheurs à adopter le journal de bord électronique, la ville a collaboré avec des partenaires tels que Viettel et SDVico pour déployer le journal de bord électronique, garantissant ainsi que 100% des navires hauturiers effectuent désormais leurs formalités via le système eCDT, assurant une traçabilité totale des quelque 5.250 tonnes de produits.

Huê compte actuellement deux ports de pêche : Thuan An et Tu Hien qui ont tous appliqué la traçabilité des produits de pêche sur le système eCDT.

VNA/CVN