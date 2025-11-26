La province de Dông Thap renforce la lutte contre la pêche illégale

La province de Dông Thap, qui compte plus de 1.500 navires, dont 60% ont la possibilité d'opérer dans les zones hauturières, a réalisé des progrès significatifs dans la mise en œuvre de mesures contre la pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

>> Dông Thap assure une surveillance stricte des navires en mer

>> Dông Thap intensifie ses efforts pour lutter contre la pêche INN

>> Pêche INN : les pêcheurs de Dông Thap se mobilisent pour la levée du carton jaune

Photo : Huu Chi/VNA/CVN

Actuellement, 1.291 navires ont reçu l'autorisation officielle, sont équipés de systèmes de suivi et mettent à jour leurs données dans le système approprié. Par ailleurs, les autorités locales ont intensifié leurs efforts de sensibilisation auprès des 9.838 membres d'équipage, afin de promouvoir le strict respect de la Loi sur la pêche de 2017.

Dans le quartier de Thoi Son, les autorités, en collaboration avec le port de pêche de My Tho, organisent des réunions publiques et des campagnes mobiles pour informer les pêcheurs des pratiques illégales.

La commune de Gia Thuân compte actuellement 580 navires de pêche, dont 436 opérant au large et 145 près des côtes, pour une production annuelle moyenne de produits de la mer dépassant 42.970 tonnes. Elle a intensifié ses campagnes de sensibilisation par le biais des radios locales, des réseaux sociaux et de visites directes à bord des navires.

Grâce à ces efforts, depuis 2024, la province n'a enregistré aucun bateau de pêche en infraction dans les eaux étrangères.

Le Comité populaire de Dông Thap souligne que, grâce à l'engagement ferme des autorités et des pêcheurs, la sensibilisation à l'application de la réglementation en matière de pêche s'est considérablement améliorée.

VNA/CVN