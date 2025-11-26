Les exportations de homards en forte hausse

Selon les données des Douanes vietnamiennes, les exportations de homard ont continué de progresser fortement en octobre 2025, atteignant 93 millions de dollars, soit une hausse de 75% par rapport à la même période de 2024.

Grâce à la dynamique de croissance maintenue depuis le début de l’année, la valeur cumulée sur dix mois a atteint 712 millions de dollars, en hausse de 135% - un niveau rarement observé pour un seul produit de la filière aquatique. Dans la structure des exportations, le homard vert joue un rôle dominant, représentant 98% du chiffre d’affaires total, avec 700 millions USD et une hausse de 141%. À l’inverse, le homard tacheté et les autres types ont légèrement reculé.

La Chine et Hong Kong continuent de mener la croissance. Sur dix mois, les exportations vers ce marché ont atteint 702 millions de dollars, en hausse de 135%, représentant presque l’intégralité du chiffre d’affaires du secteur. Cette progression prolonge l’explosion de 2024, lorsque la valeur des exportations vers la Chine est passée de 141 millions de dollars en 2023 à 404 millions de dollars en 2024.

Sur ce grand marché importateur, la concurrence évolue rapidement. Au cours des trois premiers trimestres, la Chine a importé près de 49.900 tonnes de homard, soit +13%. Toutefois, les importations en provenance du Canada ont chuté de 39% en raison d’un taux de taxation total de 32%, tandis que le homard américain a reculé de 10% sous l’effet d’un taux de 17%. À l’inverse, le Vietnam a largement bénéficié de la situation : la Chine a importé plus de 17.365 tonnes de homard vietnamien, soit près de trois fois plus qu’à la même période, pour une valeur de 556 millions de dollars.

La forte hausse des achats chinois de homard vietnamien s’explique principalement par l’avantage tarifaire, le Vietnam n’étant pas soumis aux mesures de rétorsion qui touchent le Canada et les États-Unis. La proximité géographique favorise également le transport de homard vivant en limitant les pertes. Par ailleurs, la demande chinoise se tourne de plus en plus vers le homard vert, segment dans lequel le Vietnam dispose d’une offre abondante. La production des principales zones d’élevage s’est bien rétablie, permettant de répondre à la demande croissante.

Perspectives pour la fin de l’année et début 2026

Selon les prévisions de l’Association vietnamienne de transformation et d’exportation de produits aquatiques (VASEP), la demande en Chine devrait rester élevée dans les derniers mois de l’année et pendant la période de préparation du Têt, ce qui continuera de favoriser les exportations vietnamiennes de homard. Toutefois, les avertissements concernant le renforcement des contrôles, de la traçabilité et des procédures connexes pourraient créer de nouveaux « points d’étranglement ». Si ces réglementations sont appliquées strictement, entraînant des délais plus longs ou des coûts supplémentaires, les exportations de homard pourraient être immédiatement affectées.

Texte et photo : Truong Giang/CVN