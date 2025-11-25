Đồng Tháp accélère la transition verte dans les exploitations halieutiques

La province de Đồng Tháp (Sud) intensifie la transition des métiers de pêche ayant un fort impact sur les ressources halieutiques et l’environnement écologique, en vue de construire une pêche responsable et durable. Le calendrier de transition s’étend jusqu’en 2030, garantissant la réduction de l’effort de pêche, la reconstitution des ressources aquatiques et la stabilité des moyens de subsistance des pêcheurs.

Le Comité populaire de la province de Đồng Tháp vient de publier le Plan de mise en œuvre du Projet de transformation de certains métiers de pêche susceptibles d’affecter les ressources et l’environnement écologique. Il s’agit d’une étape importante dans le contexte où les ressources halieutiques des zones côtières, du large et du hauturier déclinent, et où de nombreux métiers de pêche traditionnels engendrent des impacts négatifs sur les écosystèmes.

Selon ce plan, Đồng Tháp vise à réduire progressivement et à convertir les métiers de pêche ayant un fort impact sur les ressources halieutiques et l’environnement, afin de rééquilibrer l’effort de pêche en conformité avec la capacité de régénération naturelle. La transition se réalisera selon deux axes : orienter les pêcheurs vers des métiers ayant un impact moindre ou reconvertir certains bateaux vers d’autres secteurs de production et de services en dehors de la pêche. La province souligne que cette transition doit aller de pair avec la garantie des moyens de subsistance, assurant que 100% des pêcheurs concernés disposent d’un emploi stable et d’un revenu leur permettant de vivre correctement.

Calendrier de transition selon chaque zone maritime

Dans les zones côtières (navires de 6 à moins de 12 m), Đồng Tháp prévoit de réduire et de convertir environ 5% du nombre total de bateaux chaque année, en se concentrant sur les métiers du filet maillant et de la pêche à la ligne. D’ici la fin de 2030, le nombre de bateaux convertis dans cette zone devrait atteindre 76 unités sur un total de 307 bateaux en activité.

Dans les zones du large (navires de 12 à moins de 15 m), la province vise une réduction et une conversion annuelles de 4% du nombre total de bateaux exerçant les métiers tels que le chalutage et d’autres métiers (pièges de fond, filets-pièges). D’ici 2030, le nombre total de bateaux convertis devrait atteindre 56 unités sur les 282 bateaux existants.

Dans les zones hauturières, où se concentre la flotte de grande capacité (navires de 15 m et plus), la province appliquera un taux de réduction annuel de 1,5% pour les métiers du chalutage, du filet maillant et les autres métiers de type filets-pièges. D’ici la fin de 2030, environ 70 bateaux sur un total de 934 seront convertis vers des métiers plus respectueux de l’environnement ou vers d’autres secteurs de production.

Après 2030, Đồng Tháp vise à achever fondamentalement la transition des métiers de pêche ayant un fort impact dans les trois zones. L’objectif à long terme est de protéger les ressources halieutiques, d’améliorer la gestion de la flotte et d’assurer des moyens de subsistance stables et durables pour les pêcheurs. La province espère construire un secteur de pêche responsable, équilibré entre exploitation et régénération.

Accent sur l’importance de la transition

Pour atteindre ces objectifs, Đồng Tháp met l’accent sur la sensibilisation, en renforçant la compréhension de la communauté des pêcheurs sur l’importance de réduire les impacts sur les écosystèmes marins. La province organise la diffusion de la législation, des formations techniques et la multiplication de modèles de pêche récréative et des modèles de conversion du chalutage et du filet maillant vers d’autres métiers à meilleure efficacité économique. Les expériences réussies seront largement partagées afin de renforcer la confiance et la motivation des pêcheurs à s’engager dans la transition.

En outre, Đồng Tháp accorde une attention particulière à la sensibilisation sur les dangers des méthodes de pêche destructrices, de la pêche illégale hors zone ou hors métier autorisé et met en garde les pêcheurs contre la violation des eaux étrangères. Les actions de patrouille, de contrôle et de sanction seront renforcées pour réduire au maximum les activités de pêche sans permis, hors de la zone autorisée ou contraires à la réglementation, notamment la pêche INN (IUU), un problème que le gouvernement traite de manière particulièrement rigoureuse.

La province procède également à l’examen, à la définition et à la publication des quotas de licences de pêche dans les zones côtières et du large pour la période 2024-2029, afin d’assurer leur conformité avec la capacité de charge des ressources et la législation en vigueur.

Selon les statistiques, la province de Đồng Tháp compte actuellement 1.523 bateaux de pêche, d’une puissance totale de 553.980 CV. Parmi eux, 1.182 bateaux pratiquent la pêche directe et 341 assurent les services logistiques. Le nombre total de travailleurs du secteur de la pêche est d’environ 9 590 personnes. La flotte opérant dans les zones côtières représente une proportion importante, avec de nombreux métiers - en particulier le chalutage et les casiers - ayant un caractère fortement invasif sur les ressources. Cette situation exige une transition urgente vers des métiers plus respectueux afin d’équilibrer exploitation et régénération.

Les groupes de métiers ayant un fort impact sur l’environnement écologique et un risque élevé de dégradation des ressources halieutiques feront l’objet d’études pour une conversion ou un démantèlement, selon le niveau d’impact. Dans les cas nécessitant un soutien particulier, la province proposera des politiques d’aide à la transition professionnelle, de soutien aux moyens de subsistance et de facilitation de la réinsertion des pêcheurs dans d’autres secteurs économiques.

En mettant en œuvre simultanément des solutions de gestion, de soutien et de sensibilisation, Đồng Tháp espère établir une structure de métiers de pêche rationnelle, réduire l’effort de pêche, contribuer à la reconstitution des ressources aquatiques et poser les bases d’une pêche durable à l’avenir.

