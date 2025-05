Le Vietnam lance un outil pour faciliter la finance verte et durable

Le Manuel, développé par la SBV en partenariat avec la Société financière internationale (IFC), basé sur des normes internationales, fournit aux établissements de crédit des conseils pratiques pour construire et exploiter des systèmes de gestion des risques efficaces alignés sur les principes environnementaux, sociaux et de gouvernance (ESG) - une étape essentielle vers une finance durable au Vietnam.

Photo : ST/CVN

Le vice-gouverneur permanent, Dao Minh Tu, a qualifié ce manuel d’un document de référence pratique, aidant les institutions de crédit à renforcer la gestion des risques selon les meilleures pratiques internationales, contribuant à la mise en œuvre efficace du plan d'action du secteur bancaire pour réaliser la stratégie nationale de croissance verte.

Selon le vice-gouverneur, le secteur bancaire a activement mis en œuvre des mesures visant à promouvoir la finance verte, notamment la publication de la Directive n° 03/CT-NHNN en 2015 sur la promotion de la croissance du crédit vert et la gestion des risques dans les activités d’octroi de crédit. De nombreuses banques commerciales ont développé des politiques de crédit vert, privilégiant les capitaux destinés aux projets d’énergie renouvelable, aux économies d’énergie et à l’agriculture propre.

En mars 2025, 58 établissements de crédit avaient des prêts verts en cours, soit une forte augmentation par rapport aux 15 de 2017. Le taux de croissance moyen des prêts verts en cours sur la période 2017-2024 a atteint plus de 21 % par an, supérieur au taux de croissance des prêts en cours pour l'économie.

De plus, 57 institutions ont évalué les risques environnementaux et sociaux pour un encours de 3,62 millions de milliards de dongs, un chiffre multiplié par plus de 15 depuis 2017.

Toutefois, l’application de la gestion des risques environnementaux et sociaux reste inégale parmi les établissements de crédit, en particulier dans le groupe des banques de petite et moyenne taille. Le nouveau manuel vise à combler ces lacunes, facilitant l'accès et l'adoption de l'ESMS. Renforcer la gestion des risques environnementaux et sociaux permettra aux banques de réduire les financements de projets à fort impact négatif, minimisant ainsi les risques juridiques, de réputation et financiers. C'est également une opportunité de développer des produits de crédit verts et d'accéder à des capitaux internationaux. La SBV encourage les institutions à investir dans la formation et à intégrer l'ESMS dans leurs processus de crédit.

Pour l'avenir, la SBV s'engage à poursuivre ses efforts pour une croissance verte, en dirigeant les capitaux vers les secteurs prioritaires, en perfectionnant le cadre juridique du crédit vert et en promouvant l'agriculture de haute technologie et l'économie circulaire. Une collaboration accrue, nationale et internationale, sera essentielle pour mobiliser les ressources financières et techniques nécessaires à cette transition, a déclaré le responsable.

VNA/CVN