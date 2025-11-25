Le riz vietnamien "vert et à faibles émissions" : une révolution écologique



Le Vietnam marque un tournant majeur dans son industrie rizicole avec le succès retentissant du label "Riz vietnamien vert et à faibles émissions", une initiative de l'Association du secteur rizicole du Vietnam (VIETRISA). Ce label renforce non seulement l'image d'un riz vietnamien respectueux de l'environnement, mais il incarne également un engagement profond en faveur du développement durable.

Début juin, les premiers sacs de riz arborant le label "Riz vietnamien vert et à faibles émissions" ont quitté le port de Cân Tho, inaugurant une nouvelle ère pour les exportations vietnamiennes, avec le Japon, un marché réputé exigeant, comme première destination. Loin d'être une simple transaction commerciale, cet événement marque un tournant important, une transition stratégique de l'industrie rizicole vietnamienne, s'orientant d'une production traditionnelle vers un modèle durable, axé sur la réduction des émissions de gaz à effet de serre et l'accroissement de la valeur ajoutée.

Premières exportations : un jalon historique

La cérémonie d'exportation de ce lot inaugural, orchestrée conjointement par VIETRISA et la compagnie Trung An, a officialisé l'entrée sur le marché international des produits rizicoles issus du "Projet de développement durable d’un million d’hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions, associé à une croissance verte dans le delta du Mékong d'ici 2030" (Projet un Million d'Hectares).

Le label "Riz vietnamien vert et à faibles émissions" bénéficie du soutien et de la coordination de diverses entités, dont l'Institut international de recherche sur le riz (IRRI), l'Organisation néerlandaise de développement et la Banque mondiale (BM). Le règlement régissant l'utilisation de ce label a été officiellement promulgué le 16 avril 2025.

Délivré par VIETRISA, le label "Riz vietnamien vert et à faibles émissions" est attribué aux produits rizicoles cultivés selon les processus techniques rigoureux du Projet un million d'hectares et certifiés par les autorités locales ou des organisations internationales spécialisées. Cette certification atteste de l'origine du riz (lieu de production, variété, saison) et de son adéquation aux normes techniques de production de riz de haute qualité et à faible émission.

Suite à la publication du règlement d'utilisation, VIETRISA, en partenariat avec l'Organisation néerlandaise de développement, a d'ores et déjà accordé des certificats d'autorisation à sept entreprises, totalisant un volume de plus de 19.200 tonnes de riz.

L'introduction sur le marché de dizaines de milliers de tonnes de riz sous ce label, incluant le premier lot destiné au Japon, positionne le Vietnam comme le premier pays au monde à commercialiser et exporter du riz à faible émission.

Une affirmation des efforts de verdissement

Selon Lê Thanh Tùng, secrétaire général de VIETRISA, le "Riz vietnamien vert à faibles émissions" se veut un label collectif plutôt qu'une marque commerciale, dont l'objectif est d'attester que le riz vietnamien est produit selon des méthodes qui réduisent les coûts et les émissions de gaz à effet de serre, en adéquation avec l'orientation de l'agriculture durable prônée par le Projet un Million d'Hectares.

Lê Thanh Tùng souligne que cette initiative représente une première étape cruciale pour diffuser le modèle de production rizicole durable, permettant aux agriculteurs et aux entreprises de contribuer fièrement à la protection de l'environnement. Le label poursuit un double objectif : encourager les acteurs de la filière à s'engager dans le Projet et à adopter des pratiques respectueuses de l'environnement. Il facilitera l'identification par les consommateurs et les entreprises des produits spécifiques du Projet, offrant une preuve concrète des efforts de réduction des émissions.

À ce jour, près de 20.000 tonnes de riz ont été certifiées, dont 500 tonnes pour l'exportation vers le Japon. Si aucune différence de prix significative n'a encore été constatée, la réputation, l'image écologique et la durabilité du produit sont désormais solidement établies, confirmant l'engagement du Vietnam dans le verdissement de son industrie rizicole.

Un processus de labellisation rigoureux

Pour obtenir le label, les entreprises ou coopératives doivent être situées dans les zones de production du Projet un million d'hectares, obtenir une certification locale et s'inscrire avant l'ensemencement. Le processus de culture doit respecter l'ensemble des critères techniques de réduction des émissions établis par le ministère de l'Agriculture et de l'Environnement, avec des vérifications et des contrôles réguliers sur le terrain.

Actuellement, VIETRISA finalise les procédures d'enregistrement de la protection du label auprès de l'Office de la propriété intellectuelle du Vietnam (IP Vietnam) et collabore avec des organismes de certification internationaux pour évaluer et authentifier les produits selon les normes de faibles émissions, jetant ainsi les bases d'une reconnaissance et d'une protection mondiales.

Lê Thanh Tùng affirme que le Projet un million d'hectares a suscité un intérêt sans précédent dans l'industrie rizicole, mobilisant activement agriculteurs, coopératives, entreprises, instituts de recherche et autorités locales. Ce projet revêt une importance non seulement économico-technique, mais aussi économico-politico-sociale, en contribuant aux engagements du Vietnam d'atteindre la zéro émission nette d'ici 2050.

À partir de cette année, le Projet entre dans une phase d'expansion de la production, visant à créer un écosystème rizicole durable. Les rizières de haute qualité et à faible émission continueront de s'étendre, avec pour objectif de développer un label de certification et la marque nationale "Riz vietnamien à faible carbone", conformément aux objectifs du Projet, pour la durabilité et la prospérité de l'industrie rizicole et le renforcement de la position et de l'image du riz vietnamien dans le monde.

Approuvé en novembre 2023, le Projet de développement durable d’un million d’hectares de riziculture de haute qualité et à faibles émissions vise à établir un million d'hectares de rizières de haute qualité et à faibles émissions, à réorganiser le système de production selon la chaîne de valeur, à appliquer des pratiques agricoles durables pour augmenter la valeur, assurer le développement durable de l'industrie rizicole, améliorer l'efficacité de la production et des affaires, protéger l'environnement, s'adapter au changement climatique et réduire les émissions de gaz à effet de serre. Mis en œuvre en deux phases dans 12 provinces du Delta du Mékong, il contribue aux engagements internationaux du Vietnam.

En s'appuyant sur le label "Riz vietnamien vert à faibles émissions", le Vietnam s'apprête à construire la marque nationale "Riz vietnamien à faible carbone", affirmant la position du riz vietnamien sur la carte agricole mondiale.

Des 500 premières tonnes de riz "vert" aux champs de riz à faible carbone qui s'étendent à travers le Delta du Mékong, le Vietnam démontre sa capacité à repositionner le riz traditionnel dans la chaîne de valeur mondiale. Le "Riz vietnamien vert" n'est pas seulement une histoire de production agricole, mais aussi un symbole de l'ambition de verdir l'économie, en vue d'un avenir durable et prospère pour les agriculteurs vietnamiens.

