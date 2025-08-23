À chaque commune son produit : Son La valorise ses atouts au service de la ruralité

Son La vit une profonde mutation agricole. Grâce au programme "À chaque commune son produit" (OCOP - One Commune One Product ), cette province montagneuse du Nord, dotée de conditions climatiques favorables, est devenue un modèle de développement rural durable, transformant ses ressources naturelles en produits à forte valeur ajoutée.

Province montagneuse du Nord du Vietnam, Son La vit une profonde mutation agricole. Grâce au programme "À chaque commune son produit" (OCOP), cette région dotée de conditions climatiques favorables est devenue un modèle de développement rural durable, transformant ses ressources naturelles en produits à forte valeur ajoutée.

Photo : VOV

Son La s’est imposée comme une province pionnière dans la mise en œuvre du programme OCOP, qu’elle considère comme une solution clé pour dynamiser son économie rurale. L’approche repose sur la mobilisation des ressources locales, l’augmentation de la valeur des produits et l’amélioration des conditions de vie des habitants. Bénéficiant d’un climat tempéré et de sols fertiles, la province s’est spécialisée dans la culture fruitière, le thé et les plantes médicinales. Cette orientation a favorisé une organisation intégrée et coordonnée, transformant profondément les modes de production agricole.

Aujourd’hui, plus de 200 produits agricoles potentiels sont recensés à Son La, répartis en cinq catégories: alimentation, boissons, plantes médicinales, artisanat et souvenirs, services et tourisme rural. Beaucoup ont déjà obtenu la certification OCOP. Ces produits reflètent l’originalité et la richesse culturelle des ethnies du Nord-Ouest vietnamien. Parmi les plus emblématiques figurent le café en poudre, la tisane d’écorce de café, le thé vert, le thé shan, le thé noir de Vân Hô, le riz gluant Ngoc Chiên, les vermicelles fraîches de Môc Châu, le ganoderma ou encore le ginseng Ngoc Linh.

Le programme OCOP agit comme un puissant levier de développement rural. Il a contribué à l’augmentation des revenus, à la création d’emplois et à l’amélioration des conditions de vie, notamment dans les zones reculées. De nombreuses coopératives et entreprises sont passées d’une production fragmentée à des chaînes intégrées couvrant production, transformation, emballage et commercialisation.

"La coopération entre coopératives et agriculteurs ouvre la voie à des produits sains et compétitifs. Au-delà de l’amélioration de la qualité, elle contribue à renforcer la notoriété des filières agricoles sur le marché", souligne Mai Duc Thinh, directeur de la coopérative agricole du 19 Mai.

Plusieurs produits labellisés ont vu leur chiffre d’affaires doubler, voire tripler, assurant à des milliers de travailleurs ruraux des revenus stables et durables. Le programme contribue aussi à l’émergence d’une nouvelle ruralité et à la confiance retrouvée des habitants dans le potentiel de leur économie locale.

Cette dynamique s’appuie sur un accompagnement renforcé: formations en gestion et en marketing, perfectionnement des techniques de transformation, modernisation des ateliers, normes sanitaires, étiquetage et traçabilité.

Photo : thiennhienmoitruong.vn

Nguyên Van Tuân, directeur de la société Bao Gia 26, illustre ce changement : "Après avoir rejoint le programme, nous avons bénéficié de conseils professionnels en matière de production et de packaging. Résultat: nos produits atteignent aujourd’hui un public beaucoup plus large".

Pour accroître la visibilité de ses produits OCOP, la province a développé un réseau de points de vente et multiplié les participations aux foires et expositions dans les grands centres urbains tels que Hanoï, Dà Nang ou Hô Chi Minh-Ville.

La stratégie mise aussi sur la digitalisation. Les produits sont désormais accessibles sur les principales plateformes de commerce électronique du pays (Postmart, Voso, Sendo), ce qui permet de diversifier les circuits de distribution et de connecter directement producteurs et consommateurs.

"La transformation numérique appliquée à la communication et à la promotion des produits agricoles apporte des effets très positifs. Nous voulons sensibiliser les agriculteurs à ces outils numériques afin de mieux valoriser leurs productions", insiste Câm Thi Huyên Trang, secrétaire de l’antenne provinciale de l’Union de la jeunesse communiste Hô Chi Minh.

Pour assurer la pérennité du programme, Son La investit dans des zones de production certifiées VietGAP ou bio, gages de stabilité et de qualité pour l’exportation. Le modèle des "trois acteurs" – entreprises, agriculteurs, distributeurs – est renforcé pour structurer des chaînes de valeur intégrées.

Identifié comme une mission centrale de la période 2021-2025, OCOP s’oriente désormais vers des productions haut de gamme et la conquête de marchés internationaux, en lien avec le développement touristique. L’initiative ne se limite pas à stimuler la croissance économique: elle ouvre aux agriculteurs de Son La la perspective d’une prospérité durable tout en restant attachés à leur terre natale.

VOV/VNA/CVN