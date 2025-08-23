Le marché intérieur reste un atout mais le textile et la chaussure en veulent plus

Face à la volatilité croissante de la demande mondiale pour les exportations vietnamiennes de textiles et de chaussures, le marché intérieur représente une opportunité majeure s’il est pleinement exploité, ont déclaré des experts du secteur lors d’une conférence organisée vendredi 22 août à Hô Chi Minh-Ville.

Photo : VNA/CVN

Les statistiques montrent que la consommation intérieure de textiles a atteint environ 5 à 5,5 milliards de dollars l’année dernière, tandis que celle des chaussures a atteint environ un milliard de dollars. Ces chiffres révèlent un pouvoir d’achat important au Vietnam, mais les entreprises qui reviennent sur le marché intérieur rencontrent de nombreuses difficultés.

Trân Huu Linh, directeur du Département de la gestion et du développement et gestion du marché intérieur, relevant du ministère de l’Industrie et du Commerce (MoIT), a indiqué que se concentrer sur le marché intérieur permet non seulement aux entreprises de stabiliser leurs canaux de vente, mais aussi de garantir aux consommateurs l’accès à des produits de haute qualité conformes aux normes internationales.

En particulier, face aux difficultés croissantes des exportations sur des marchés majeurs tels que les États-Unis, l’Union européenne, la République de Corée et la Chine, exploiter efficacement le marché intérieur est considéré comme une orientation stratégique pour maintenir une production stable et favoriser une croissance durable, a-t-il déclaré.

Cependant, les entreprises ont pointé du doigt plusieurs obstacles. Selon Phan Thi Thanh Xuân, vice-présidente l’Association du cuir, des chaussures et sacs à main du Vietnam (LEFASO), le Vietnam ne dispose toujours pas d’un système complet de normes et de réglementations pour contrôler la qualité des produits, tandis que les contrefaçons et les produits de qualité inférieure restent incontrôlés.

Parallèlement, en vertu de l’Accord de libre-échange ASEAN-Chine, les chaussures entièrement importées bénéficient d’une exonération tarifaire de 100%, tandis que les matières premières et composants importés sont taxés de 5 à 10%. Cela désavantage nettement les producteurs nationaux, a-t-elle expliqué.

Photo : VNA/CVN

Le marché national de la mode et de la chaussure est actuellement réparti équitablement : 50% des parts de marché sont détenues par des marques étrangères et le reste par des marques vietnamiennes. Pourtant, les entreprises locales sont confrontées à une forte dépendance aux intrants importés, à la fragilité des réseaux de distribution et à des coûts plus élevés.

Dans les zones rurales, les produits chinois et thaïlandais bon marché dominent toujours. Sur les marchés urbains, les achats en ligne sont en plein essor, mais la plupart des acheteurs privilégient les produits à moins de 300.000 dôngs (environ 12 dollars). En revanche, de nombreuses marques vietnamiennes, comme l’EURL Corporation 28 (Agtex 28), ciblent le milieu de gamme, ce qui rend difficile leur compétitivité sur le marché des bas de gamme.

"Les entreprises sont contraintes d’attirer les acheteurs en ligne avec des réductions et des promotions. Mais baisser les prix de manière excessive risque de saper la valeur de la marque que nous avons bâtie sur le marché milieu de gamme", a déclaré Nguyên Thi Hông Trang, directrice adjointe de la division R&D de Agtex 28.

Selon Phan Van Chinh, directeur adjoint du Département du marché intérieur du MoIT, le taux de localisation dans le secteur du textile et de la chaussure n’est encore que d’environ 50%. Il a indiqué que le ministère prévoit de proposer des politiques visant à soutenir les industries auxiliaires, les réseaux de distribution et le développement du commerce électronique.

Le ministère de l’Industrie et du Commerce collaborera également avec les plateformes de commerce électronique pour commercialiser davantage de produits vietnamiens en ligne, améliorant ainsi la surveillance et limitant les contrefaçons, a ajouté le responsable.

Alors que les exportations sont sous pression, le marché intérieur reste un marché prometteur avec un potentiel de croissance important. Si les goulots d’étranglement en matière de politique, de distribution et de concurrence déloyale sont résolus, les industries vietnamiennes du textile et de la chaussure pourront renforcer leurs positions sur le marché intérieur.

VNA/CVN