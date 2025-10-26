Vietnam et Singapour renforcent leurs relations

Le 26 octobre après-midi, dans la capitale malaisienne Kuala Lumpur, le ministre vietnamien des Affaires étrangères, Lê Hoài Trung, a rencontré son homologue singapourien Vivian Balakrishnan, en marge de la participation du Premier ministre Pham Minh Chinh au 47ᵉ Sommet de l’ASEAN et aux sommets connexes.

Les deux ministres ont salué la finalisation du Programme d’action pour la mise en œuvre du Partenariat stratégique global Vietnam - Singapour, qui sera signé en présence des Premiers ministres des deux pays à cette occasion. Ce programme trace la voie pour le développement des relations bilatérales au cours des cinq prochaines années.

Les deux parties ont convenu de moderniser le réseau des parcs industriels Vietnam - Singapour (VSIP) de deuxième génération, plus verts et plus intelligents, et de poursuivre la coopération étroite dans des domaines clés tels que la formation de ressources humaines de haute qualité et la construction de villes intelligentes. Elles ont également réaffirmé leur soutien mutuel dans les forums multilatéraux.

Les deux ministres ont convenu de promouvoir les domaines de coopération mutuellement avantageux et de continuer à coordonner leurs positions sur les questions d’intérêt commun dans les forums régionaux et internationaux, notamment en assurant une position commune de l’ASEAN sur la Mer Orientale, une mise en œuvre complète de la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et en s’orientant vers la conclusion d’un Code de conduite (COC) efficace, substantiel et conforme au droit international, dont la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

