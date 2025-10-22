Vietnam - Finlande : les ministères des AE plaident pour la coopération dans divers secteurs

Dans le cadre de la visite officielle en Finlande du secrétaire général du Parti Tô Lâm, le ministre par intérim des Affaires étrangères (AE) du Vietnam, Lê Hoài Trung, a rencontré la ministre finlandaise des AE, Elina Valtonen.

La ministre finlandaise des AE, Elina Valtonen, a salué le développement positif des relations bilatérales, marqué par cette visite historique et la signature d’une Déclaration commune établissant un partenariat stratégique entre les deux pays - une première avec un pays nordique.

Elle a félicité le Vietnam pour sa récente réélection au Conseil des droits de l’homme de l’ONU pour le mandat 2026-2028. Elle a affirmé que la Finlande est prête à approfondir la coopération bilatérale dans les domaines d’intérêt commun : commerce et investissement, science et technologie, énergie, éducation et formation.

La ministre finlandaise a également exprimé le souhait de renforcer la coopération en matière de transition verte, notamment pour soutenir le Vietnam dans son objectif de neutralité carbone d’ici 2050, et d’apporter une assistance technique afin que le pays puisse répondre aux critères de l’UE en matière de pêche durable, dans le but de lever le "carton jaune" pour pêche illicite, non déclarée et non réglementée (INN).

Le ministre par intérim des AE du Vietnam, Lê Hoài Trung, a souligné l’importance de cette visite et a souligné que la Finlande est le premier pays nordique à établir un partenariat stratégique avec le Vietnam. Il a mis en exergue l’importance de l’amitié traditionnelle et de la coopération de longue date, ainsi que l’aide précieuse apportée par la Finlande au Vietnam, notamment à travers des projets comme celui sur l’eau potable.

Les deux ministres ont convenu de renforcer les échanges à tous les niveaux, d’élaborer rapidement un plan d’action pour concrétiser les engagements du partenariat stratégique, et de renforcer la coopération sur les questions régionales et internationales, dont celles entre l'ASEAN et l'UE.

À cette occasion, Lê Hoài Trung a proposé à la Finlande d’encourager les sept pays de l’UE restants à ratifier l’Accord de protection des investissements UE - Vietnam, et a demandé son soutien dans la levée du "carton jaune" INN. Il a également invité Mme Elina Valtonen à effectuer une visite officielle au Vietnam, ce qu’elle a accepté avec plaisir.

