Xi Jinping appelle à des efforts pour promouvoir la communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam

Le secrétaire général du Parti communiste et président chinois Xi Jinping a rencontré, vendredi 11 octobre à Pékin, Luong Cuong, membre du Politburo et de la permanence du Secrétariat du Parti communiste du Vietnam.

Photo : VNA/CVN

M. Xi a souligné que l'adhésion à la direction du Parti communiste et au système socialiste constituait la caractéristique la plus essentielle de la Chine et du Vietnam, servant de fondement politique le plus solide pour le développement des relations bilatérales.

Notant que la Chine considère le Vietnam comme une priorité dans sa diplomatie de voisinage, il a déclaré que la Chine était prête à travailler avec le Vietnam pour prendre l'initiative d'approfondir la coopération mutuellement bénéfique de haut niveau, de sauvegarder l'équité et la justice internationales, et de promouvoir la cause du progrès humain, ainsi que pour favoriser conjointement une communauté d'avenir partagé Chine - Vietnam qui revêt une importance stratégique.

Amitié traditionnelle

Selon M. Xi, alors que des changements sans précédent depuis un siècle se produisent à un rythme accéléré, la Chine et le Vietnam doivent adhérer à une orientation politique correcte, considérer leurs relations d'un point de vue stratégique et assurer un développement durable et correctement orienté des relations bilatérales.

Il a exhorté les deux pays à renforcer leurs échanges de pensées et d'idées, à mieux utiliser les plateformes institutionnalisées, telles que les discussions théoriques et la formation des cadres, et à améliorer la communication et l'échange d'expériences en matière de gouvernance du Parti et de l'État. Les deux pays doivent également exploiter davantage le potentiel de coopération et ne ménager aucun effort pour promouvoir la synergie des stratégies de développement et l'interconnectivité, a-t-il ajouté.

En ce qui concerne la promotion de l'amitié entre les peuples, M. Xi a appelé les deux parties à profiter pleinement du 75e anniversaire des relations bilatérales et de l'Année des échanges entre les peuples Chine - Vietnam l'année prochaine pour mieux reconnaître l'amitié traditionnelle entre les deux pays et faire davantage afin d'améliorer leur orientation de l'opinion publique, en vue de consolider le soutien public au développement à long terme des relations bilatérales.

Les efforts déployés par la Chine pour approfondir davantage les réformes et promouvoir une ouverture de haut niveau ouvriront non seulement des perspectives plus larges pour son propre développement, mais apporteront également un nouvel élan et de nouvelles opportunités au développement du Vietnam et d'autres pays dans le monde, a poursuivi M. Xi.

Bons compagnons et partenaires

La Chine est prête à renforcer la coopération avec le Vietnam pour devenir de bons compagnons et partenaires sur la voie de la réforme et de la modernisation, a déclaré M. Xi, exprimant sa conviction que, sous la direction du Comité central du PCV dirigé par le secrétaire général Tô Lâm, le Vietnam achèverait avec succès les objectifs et les tâches fixés par le XIIIe Congrès national du PCV.

Notant que le Vietnam et la Chine sont des voisins socialistes liés par les mêmes montagnes et rivières, Luong Cuong a indiqué que le développement des relations avec la Chine avait toujours été un besoin objectif, un choix stratégique et une priorité absolue de la diplomatie globale du Vietnam.

Selon lui, le Vietnam est prêt à continuer à travailler avec la Chine pour concrétiser pleinement le consensus important atteint ces dernières années par les hauts dirigeants des deux pays, renforcer les relations entre les deux partis et les deux pays, favoriser davantage le développement des échanges et de la coopération dans divers domaines, mieux gérer et résoudre les différends, et s'efforcer d'obtenir de nouveaux résultats dans la promotion du partenariat de coopération stratégique global entre le Vietnam et la Chine et dans la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine.

Xinhua/VNA/CVN