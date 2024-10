Luong Cuong reçoit l'ambassadeur de Chine He Wei

Photo : VNA/CVN

Luong Cuong a estimé qu'avec sa riche expérience, He Wei apporterait de nombreuses contributions positives et efficaces au renforcement des relations entre les deux Partis communistes et les deux pays. Il a exprimé sa joie pour le développement positif, profond et global des relations entre les deux Partis et les deux pays ces derniers temps, tout en affirmant que le développement des relations avec la Chine était une priorité absolue dans la politique étrangère du Vietnam.

Luong Cuong a suggéré que les deux parties continuent de se coordonner dans les temps à venir pour promouvoir les échanges réguliers de haut niveau, mettre en œuvre efficacement les accords conclus, approfondir la coopération dans tous les domaines, notamment l'économie, le commerce et l'investissement, renforcer la connectivité stratégique avec notamment la construction des lignes ferroviaires du Nord du Vietnam reliant la Chine.

Les deux parties mettent en œuvre des mesures pratiques dans le cadre de l'"Année des échanges humaines Vietnam - Chine", à l'occasion du 75e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et la Chine. Luong Cuong a demandé aux deux parties de mettre strictement en œuvre la conception commune de haut niveau et de s'efforcer de mieux contrôler et résoudre les différends par des moyens pacifiques, conformément au droit international.

Le diplomate chinois a affirmé que les dirigeants du Parti, de l'État et du peuple chinois accordaient une grande importance aux relations avec le Vietnam, considérant le Vietnam comme une priorité dans la diplomatie voisine de la Chine.

He Wei a affirmé déployer les efforts et se coordonner étroitement avec les agences et localités concernées du Vietnam pour mettre en œuvre efficacement la conception commune atteinte par les hauts dirigeants vietnamiens et chinois. Il s’est engagé à être un pont amical pour promouvoir les échanges de haut niveau, la coopération pratique dans tous les domaines, contribuant à promouvoir davantage l'amitié traditionnelle entre la Chine et le Vietnam et à apporter davantage des intérêts aux peuples des deux pays.

VNA/CVN