Sommets de l’ASEAN : esprit et vision du Vietnam dans une nouvelle ère

Les 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et réunions connexes, tenus du 8 au 11 octobre à Vientiane, au Laos, se sont terminés avec succès.

La délégation vietnamienne, dirigée par le Premier ministre Pham Minh Chinh, a contribué efficacement à toutes les activités, transmettant des messages importants sur l'ASEAN et son avenir ; a affirmé l'image d'un Vietnam proactif, positif, responsable, sincère et amical et favorisé les relations entre l'ASEAN et ses partenaires, contribuant ainsi à l'objectif commun de paix, de sécurité, de stabilité et de développement durable dans la région et dans le monde.

* Connexion pour le développement avec de nouvelles pensées, vision, motivation et niveau

Les 44e et 45e sommets de l'ASEAN et événements connexes constituent la série d'activités de haut niveau la plus importante de l'ASEAN cette année, avec la participation de 30 dirigeants des pays membres du bloc, du Timor Leste et de ses partenaires, ainsi que de représentants d'organisations internationales et régionales.

Avec plus de 20 activités, les dirigeants se sont concentrés sur la discussion du processus de construction de la communauté de l'ASEAN et sur l'examen des relations entre l'ASEAN et ses partenaires. Environ 90 documents ont été adoptés et enregistrés sur de nombreuses priorités et domaines de coopération tant au sein de l'ASEAN qu'entre le bloc et ses partenaires. De cette manière, l’esprit de connexion et d’autonomie laissera non seulement une marque audacieuse sur ces citations, mais sera également diffusé et promu plus fortement à l’avenir.

Au cours de ses discours, Pham Minh Chinh a partagé le point de vue du Vietnam sur les problèmes actuels auxquels sont confrontés l'ASEAN et la région, et a discuté avec d'autres pays de la recherche de solutions pour améliorer davantage la qualité de la coopération et de la connectivité régionales et consolider le processus de construction de la Communauté de l'ASEAN, ainsi que favoriser les relations entre l’Association et ses partenaires.

Le chef du gouvernement a souligné que, dans le contexte d'un monde de plus en plus instable, l'ASEAN continue d'être un point brillant dans l'économie mondiale, un pont de dialogue et de coopération et le centre des processus d'intégration.

Il a suggéré que plus que jamais, l'ASEAN doit prendre l'autonomie comme base pour aller de l'avant, la connectivité comme approche pour réaliser des percées et l'innovation comme force motrice pour lancer ce processus.

Déclarant que l'ASEAN se prépare à une nouvelle étape de développement avec une nouvelle pensée, une nouvelle vision et une nouvelle motivation, et avec le désir de contribuer davantage à la coopération régionale, Pham Minh Chinh a partagé les orientations importantes pour l'ASEAN à l'avenir.

* Proposer trois orientations pour promouvoir les relations de l'ASEAN avec ses partenaires

Présent aux Sommets de l'ASEAN avec ses partenaires : la Chine, le Japon, la République de Corée, l'Inde, l'Australie, les États-Unis, le Canada et l'Union européenne, le Premier ministre vietnamien a proposé trois orientations pour porter les relations entre l'ASEAN et ses partenaires à un nouveau niveau, contribuer davantage de manière responsable envers la paix, la sécurité, la stabilité et la prospérité dans la région, renforcer la coopération économique et prendre des mesures plus drastiques pour promouvoir une croissance inclusive, globale et durable.

Promouvoir la position de principe de l'ASEAN sur la question de la Mer Orientale, en mettant l'accent sur le règlement des différends par des moyens pacifiques, en mettant pleinement et efficacement en œuvre la Déclaration sur la conduite des parties en Mer Orientale (DOC) et en concluant rapidement un code de conduiteen Mer Orientale (COC) substantiel et efficace à cet égard, conformément au droit international, notamment à la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982.

Pham Minh Chinh et les dirigeants des pays de l'ASEAN ont également participé à des séances de dialogue avec des représentants du Conseil interparlementaire de l'ASEAN, du Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN et de la Jeunesse de l'ASEAN.

Le Premier ministre vietnamien a appelé les parlements membres à se soutenir mutuellement dans le renforcement des institutions, contribuant ainsi à garantir l'autonomie, la connectivité et l'inclusion du développement.

Pour la communauté des affaires de l'ASEAN, il a proposé de s'engager plus profondément dans la résolution des problèmes majeurs de la région, tels que le changement climatique, l'environnement, le vieillissement de la population, l'épuisement des ressources et de promouvoir la coopération pour le développement, l'économie numérique et l'économie verte, entre autres.

Lors du petit-déjeuner d'échange spécial des Premiers ministres du Vietnam, du Laos et du Cambodge avec le Conseil consultatif des entreprises de l'ASEAN, Minh Chinh a déclaré que le gouvernement du Vietnam travaillerait avec ses homologues lao et cambodgien pour créer les conditions les plus favorables pour que les entreprises coopèrent, investissent et faire des affaires efficacement.

Élargir la coopération dans des domaines nouveaux et potentiels

Pendant quatre jours à Vientiane, avec un ordre du jour chargé, le Premier ministre Pham Minh Chinh a tenu des réunions bilatérales avec les dirigeants de l'ASEAN et des pays partenaires, ainsi qu'avec des représentants d'organisations internationales.

Au cours de ces réunions, le chef du gouvernement a discuté de la coopération bilatérale, a convenu d'une série de mécanismes, d'orientations et de priorités pour promouvoir les relations à l'avenir et élargir la coopération dans des domaines nouveaux et potentiels.

Lors du petit-déjeuner de travail avec les Premiers ministres du Laos et du Cambodge, les parties ont souligné que la tradition de solidarité et d'entraide entre les trois pays indochinois constitue un atout précieux, une base pour le développement des liens de coopération et un facteur clé pour promouvoir la solidarité.

Évaluant les mécanismes de coopération trilatéraux qui ont été établis et promus efficacement, ils sont convenus de trouver des solutions pour développer des mécanismes de coopération de manière plus efficace et plus substantielle au profit des trois pays et de la Communauté de l'ASEAN.

La relation entre le Vietnam et le Laos est très particulière et est constamment entretenue

Durant son séjour ici, Pham Minh Chinh a rencontré les principaux dirigeants du pays hôte pour discuter du renforcement des relations entre les deux pays.

Les deux parties ont affirmé qu'elles accordaient la priorité absolue à la grande amitié, à la solidarité particulière et à la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, en s'efforçant toujours d'entretenir et de continuer à développer ces liens de manière durable, en particulier dans le contexte complexe et imprévisible de la région et du monde.

Ils ont convenu de se coordonner étroitement pour mettre en œuvre efficacement les accords de haut niveau entre les deux pays, de continuer à renforcer les échanges de délégations à tous les niveaux et par tous les canaux, d'améliorer la coopération en matière de sécurité et de défense et de promouvoir une connexion globale entre les deux économies, notamment dans le domaine des infrastructures, des transports, des investissements et du tourisme.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh a également rencontré les missions représentatives du pays au Laos et a rencontré la communauté de compatriotes.

Le voyage de travail de Pham Minh Chinh a donné des résultats complets, mettant en œuvre efficacement la politique étrangère définie lors du XIIIe Congrès national du Parti communiste et la Conclusion 59-KL/TW du Bureau politique sur l'orientation de la participation du pays aux activités de l'ASEAN jusqu'en 2030.

Il a également contribué à continuer à affirmer la politique étrangère du pays d'indépendance, d'autodétermination, de diversification et de multilatéralisation, en augmentant la confiance et en approfondissant les relations pour la paix, la coopération et le développement de chaque pays, dans la région et dans le monde.

