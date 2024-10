Vietnam - Chine : resserrer les liens entre les deux Partis communistes

Une délégation du Parti communiste du Vietnam (PCV), conduite par Luong Cuong, membre du Politburo et de la permanence du Secrétariat du PCV, effectue du 9 au 12 octobre une visite de travail en Chine pour concrétiser les perceptions communes conclues par les hauts dirigeants des deux Partis et des deux pays ces derniers temps.

Photo : VNA/CVN

Lors d'une entrevue le 11 octobre avec le secrétaire général du Parti communiste chinois (PCC) et président chinois Xi Jinping, Luong Cuong s'est déclaré convaincu que le peuple chinois, sous la direction du PCC avec Xi Jinping comme "noyau", atteindrait les objectifs fixés lors du XXe Congrès national du PCC.

"Six plus"



Il a déclaré que le renforcement du partenariat de coopération stratégique global et la construction d'une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique, conformément à la devise des "16 mots" et à l'esprit des "quatre bonnes choses" et des "six plus", constituaient une exigence objective, un choix stratégique et une priorité absolue de la politique étrangère du Vietnam.

Les "six plus" comprennent une confiance politique plus élevée, un partenariat plus pratique et plus approfondi en matière de défense et de sécurité, une coopération plus substantielle et plus approfondie, une base sociale plus solide, une coordination multilatérale plus étroite, et un meilleur contrôle et règlement des différends.

Priorité diplomatique

Xi Jinping a félicité le peuple vietnamien pour ses réalisations globales obtenues ces derniers temps. Il a affirmé que le Parti, l’État et le peuple chinois accordaient une grande importance aux relations avec le Vietnam, considérant le développement de ces liens comme une priorité dans leur politique de diplomatie de voisinage. Il a déclaré que la Chine était prête à travailler avec le Vietnam pour maintenir des échanges et contacts de haut niveau et promouvoir la coopération dans tous les domaines et via tous les canaux.

Le dirigeant chinois a suggéré que les deux parties favorisent l’efficacité des mécanismes de coopération et d’échange sur le canal du Parti ; déploient le mécanisme de dialogue dans la défense et la sécurité ; renforcent la coopération pratique et les connexions de haute qualité, en particulier dans les domaines des chemins de fer, des postes-frontières, de la construction d’infrastructures, du développement des entreprises publiques et de la protection de l’environnement, y compris de nouveaux domaines comme l’économie numérique, le développement vert, ainsi que la prévention et l’atténuation des catastrophes naturelles.

Photo : VNA/CVN

Les 75 ans de relations diplomatiques bilatérales en 2025



Les deux parties devraient se coordonner pour organiser diverses activités de collaboration et d'échange à l'occasion du 75e anniversaire de leurs relations diplomatiques l'année prochaine, a-t-il noté.

Lors de leur entretien, Luong Cuong et Cai Qi, membre du Comité permanent du Bureau politique et du Secrétariat du Comité central du PCC, ont échangé leurs points de vue sur les mesures concrètes à prendre pour mettre en œuvre les perceptions communes auxquelles sont parvenus les dirigeants de haut rang et les accords entre les deux Partis et les deux pays.

Nouvelle étape de développement

Lors des entretiens et rencontres, les dirigeants des deux Partis ont convenu d'approfondir et d'élever le partenariat de coopération stratégique global et de construire une communauté d'avenir partagé Vietnam - Chine de portée stratégique.

En particulier, la récente visite d'État en Chine du secrétaire général du PCV et président vietnamien Tô Lâm a fait entrer les relations bilatérales dans une nouvelle étape de développement. Ils ont convenu que la coopération économique s’est rapidement développée ces derniers temps, devenant un point lumineux dans les relations bilatérales. La collaboration entre les localités, en particulier les provinces frontalières, des deux pays a été dynamique et substantielle.

Les dirigeants chinois ont exprimé leur désir de promouvoir la coopération dans les domaines traditionnels et de l'étendre à de nouveaux domaines, dans le but d'accroître les importations chinoises de produits agricoles vietnamiens et d'encourager les entreprises chinoises à accroître leurs investissements au Vietnam.

Esprit de franchise, de sincérité et d'amitié

Luong Cuong a suggéré que les deux parties contrôlent et résolvent leurs différends dans un esprit de franchise, de sincérité et d'amitié, se concentrent sur la stabilisation de la situation en mer et respectent les droits et intérêts légitimes de chacun conformément au droit international, y compris la Convention des Nations unies sur le droit de la mer de 1982 (CNUDM).

Pendant son séjour en Chine, la délégation du PCV a rencontré le personnel de l'ambassade du Vietnam à Pékin. Elle a également tenu un échange avec des experts chinois de premier plan pour s'informer des questions théoriques et pratiques de la Chine liées à la construction d'une nouvelle force productive de qualité et à la transformation numérique des agences du Parti.

VNA/CVN