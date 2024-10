Le PM vietnamien est retourné à Hanoï, clôturant son voyage d'affaires aux 44e et 45e Sommets de l'ASEAN

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et sa suite sont arrivés à Hanoï ce vendredi soir 11 octobre, clôturant avec succès leur voyage d'affaires pour assister aux 44 e et 45 e Sommets de l'ASEAN et à des réunions connexes à Vientiane, au Laos, du 8 au 11 octobre.

Les 44e et 45e sommets de l'ASEAN et les réunions connexes ont été un grand succès, clôturant la coopération de l'ASEAN en 2024 avec de nombreux résultats pratiques, laissant une impression audacieuse de contributions proactives, actives et de premier plan du Laos, contribuant à renforcer la stature de la Communauté de l'ASEAN "connectivité et résilience", vers une nouvelle phase du développement de l'ASEAN avec une nouvelle vision, une nouvelle pensée et un nouveau dynamisme, une nouvelle énergie et un nouvel état d'esprit.

Avec environ 60 activités multilatérales et bilatérales, la délégation vietnamienne dirigée par le Premier ministre Pham Minh Chinh a transmis de nombreux messages importants sur l'ASEAN et l'avenir de l'ASEAN, contribuant à affirmer le rôle et la position du Vietnam au sein de l'ASEAN, coordonner, soutenir, et contribuer à ce que le Laos entreprenne avec succès l'année 2024 de la présidence de l'ASEAN, renforçant ainsi également la solidarité particulière et la coopération intégrale entre les deux pays.

Le Premier ministre Pham Minh Chinh et la délégation vietnamienne ont participé à plus de 20 activités dans le cadre de ces événements.

À cette occasion, le Premier ministre Pham Minh Chinh a rencontré avec de nombreux dirigeants des pays et partenaires de l'ASEAN, collaboré avec ses homologues lao et cambodgien pour organiser des activités, en vue de renforcer la solidarité et la coopération entre les trois pays.

Le chef du gouvernement a notamment rencontré avec les plus hauts dirigeants du Laos, discuté de la nécessité de continuer à cultiver les bonnes relations, la solidarité particulière et la coopération intégrale entre le Vietnam et le Laos, qui sont de plus en plus durables et approfondies.

Le voyage d'affaires du Premier ministre Pham Minh Chinh contribue ainsi à continuer à affirmer la politique étrangère d’indépendance, d’autonomie, de diversification et de multilatéralisation, accroître la confiance, approfondir les relations, les rendre pratiques et efficaces pour la paix, la coopération et le développement de chaque pays, dans la région et dans le monde.

