"We Love Pho" : le goût se répand dans toute l'Europe

Un débat a eu lieu à Bruxelles, en Belgique, sur le thème : "We Love Pho et la carte de la cuisine vietnamienne en Europe".

L'événement a non seulement marqué le 35e anniversaire de l'établissement des relations diplomatiques entre le Vietnam et l'Union européenne (UE), mais a également permis aux Vietnamiens vivant à l'étranger de se tourner vers leur pays d'origine à travers un symbole bien connu : le phở vietnamien.

Photo : VNA/CVN

Le débat, qui était co-organisée par le réseau "We Love Pho", l'Association des jeunes entrepreneurs vietnamiens en Europe (VYBE), l'Association des entreprises vietnamiennes en Belgique (VBAB) et le Centre interculturel Vietnam - Pacifique à Bruxelles (IVB), a attiré la participation de nombreux Vietnamiens venus des pays européens.

Actuellement, "We Love Pho" est présent dans 17 pays européens. Chaque restaurant de phở, chaque chef vietnamien, est un "ambassadeur culturel" silencieux, apportant les saveurs de son pays aux convives internationaux, de sorte qu'à travers chaque bol de phở, le Vietnam est évoqué avec amour et respect.

Doàn Thai Hop, homme d'affaires à Istanbul (Turquie), a partagé son souhait d'apporter ce plat traditionnel Istanbul, où environ 200 Vietnamiens vivent.

Selon lui, le phở est le pont qui permet de "raconter l'histoire du Vietnam" au monde, même dans les contrées reculées où ce pays en forme de S reste encore peu connu.

Ne se limitant pas aux restaurants de phở individuels, le projet "Carte de la cuisine vietnamienne en Europe" est mis en œuvre par le réseau "We Love Pho". Il s'agit de la première carte de la cuisine vietnamienne au monde, rassemblant près de 5.000 adresses de restaurants et établissements de restauration vietnamiens en Europe. Ce projet vise à aider la communauté et les touristes à trouver facilement les saveurs vietnamiennes à l'étranger. La carte devrait être finalisée et lancée officiellement en septembre prochain.

Un autre projet qui attire également l'attention est intitulé "500.000 bols de phở pour le monde", une campagne qui se poursuivra jusqu'en 2028, avec pour objectif de faire rayonner la culture culinaire vietnamienne à travers chaque bol de phở.

VNA/CVN