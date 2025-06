Si Thâu Chai, un joyau touristique de Lai Châu

Situé à plus de 1.400 m d’altitude, le village de Si Thâu Chai abrite plus de 60 foyers de l’ethnie Dao. Ces dernières années, il est devenu une destination prisée des voyageurs vietnamiens et étrangers, s’imposant même comme l’un des sites touristiques les plus attractifs du district de Tam Duong, province de Lai Châu (Nord).