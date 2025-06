Les inscriptions hán nôm sur la "montagne aux poèmes" à l’épreuve du temps

Le Service de la culture et des sports de la province de Ninh Binh (Nord), en collaboration avec l’Université des sciences sociales et humanitaires et l’Institut vietnamien d’études hán nôm (idéogrammes sino-vietnamiens), a organisé le 4 juin une conférence sur le thème "Inscriptions du hán nôm du mont Non Nuoc - Patrimoine documentaire potentiel".

Cet événement visait à recueillir les avis d’experts, d’universitaires et de responsables culturels étrangers sur le processus d’élaboration et de finalisation du dossier de candidature des inscriptions hán (écriture chinoise) - nôm (écriture démotique sino-vietnamienne) du mont Non Nuoc, dans le quartier de Vân Giang de la ville de Hoa Lu, en vue de leur inscription au programme Mémoire du monde de l’UNESCO pour la région Asie-Pacifique.

Dominant la confluence des rivières Vân et Day, au cœur de la ville de Ninh Binh (Nord), Non Nuoc (littéralement "montagne et eau") est surnommée la "montagne de la poésie". Cela, tant au sens figuré qu’au sens propre. Un site naturel magnifique qui doit son originalité aux vers gravés sur ses flancs.

Vu de loin, Non Nuoc a la forme, selon les locaux qui ont de l’imagination, d’un "oiseau prenant un bain dans la rivière". D’ailleurs, autrefois, elle se nommait "Duc Thuy Son" (Montagne de l’oiseau qui se baigne). La tradition veut que ce mont de 100 m de haut fut il y a bien longtemps entièrement entouré par la mer. Avec le temps, les vagues ont érodé la roche, perçant au pied de la montagne un abri sous roche.

Sur ses falaises abruptes sont gravés une quarantaine de vers, en chinois ou en écriture démotique sino-vietnamienne (hán nôm). Plusieurs ont été composés par des célébrités des XIVe - XVe siècles, comme le roi Trân Nhân Tông, le généralissime Truong Han Siêu (dynastie des Trân1225-1400), le roi Lê Hiên Tông, l’érudit Nguyên Trai (grand mandarin de la cour, dynastie des Lê, 1428-1527, reconnu par l’UNESCO parmi les hommes de culture du monde), Pham Su Manh, Ngô Thi Sy, Nguyên Du…

Les inscriptions hán nôm gravées sur les falaises revêtent une valeur considérable en termes d’histoire, de culture, de religion, de croyances et d’arts littéraires. Elles reflètent non seulement la présence et le développement de la littérature hán nôm dans l’ancienne capitale de Hoa Lu, mais constituent également un témoignage vivant des échanges culturels, idéologiques et religieux qui ont eu lieu sous les différentes dynasties féodales vietnamiennes au fil des siècles.

En 1962, le mont Non Nuoc a été reconnu comme site national. En 2019, le Premier ministre a signé une décision reconnaissant le site historique et pittoresque de Non Nuoc comme un site national spécial.

Nguyên Manh Cuong, directeur du Service provincial de la culture et des sports, a déclaré que le mont Non Nuoc est non seulement réputée pour ses valeurs historiques, culturelles et pittoresques, mais aussi pour son patrimoine documentaire unique.

Lors de la conférence, les délégués ont axé leurs discussions sur plusieurs questions clés, notamment l’inventaire, l’identification et l’évaluation des valeurs historiques, culturelles, patrimoniales et scientifiques du système d’inscriptions hán nôm; les questions liées à la préservation, la restauration et la promotion de ces valeurs dans le contexte plus large du développement économique fondé sur le patrimoine ; et le partage d’expériences et de modèles nationaux et internationaux en matière de gestion et d’utilisation durable du patrimoine documentaire, conformément aux objectifs de développement socio-économique local.

